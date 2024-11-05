Дрова в домохозяйствах проверять не будут. Что еще известно о скандальном законе против "черных" лесорубов

Одна из самых обсуждаемых тем последних дней — усиление ответственности за незаконную заготовку древесины и дров. Недавно Верховная Рада одобрила не только увеличение штрафов за незаконный оборот древесины, дров, кустарников и камыша, но и усиленную уголовную ответственность: за грузовик с древесиной без документов грозит тюремное заключение нарушителей на срок до 7 лет. Кому еще грозит ответственность, если закон вступит в силу – в тексте Delo.ua.

Парламент еще в середине октября принял "закон о дровах" №9665 направил его на подпись президенту. Если Владимир Зеленский подпишет документ в текущей редакции, это существенно усилит наказание за оборот дров без документов.

Главное новшество проекта закона — дополнение УКУ новой статьей 246-1. Согласно ей, перевозка, хранение или сбыт без надлежащих документов от 5 куб. м деревьев, кустарников или древесины, карается штрафом 34-51 тыс. грн или ограничением или лишением свободы до трех лет. За 10 куб. м незаконного дерева предусмотрен штраф 170-425 тыс. грн или лишение свободы на 5-7 лет.

За то же правонарушение, совершенное в небольших объемах (до 1 куб. м), может последовать наложение штрафа на граждан в размере 510-1020 грн и 3400-5100 грн на должностных лиц.

Также нардепы предлагают ввести наказание за незаконную заготовку камыша. Если он причинил "существенный" ущерб на сумму от 340 грн, нарушителей планируется наказывать штрафом в 34-42,5 тыс. грн либо ограничением (лишением) свободы на срок до трех лет.

Действующее законодательство Украины предусматривает, например, до семи лет тюрьмы за хулиганство, до пяти лет за дезертирство или ограбление.

Впрочем, и сейчас незаконная заготовка древесины является преступлением, которое карается штрафами или заключением сроком до семи лет . Незаконная вырубка или перевозка, хранение или сбыт леса в действующем законодательстве карается штрафом в 17-25,5 тыс. грн, арестом на срок до шести месяцев, ограничением или лишением свободы до трех лет. За повторное нарушение или преступление в составе группы лиц предусмотрено до пяти лет заключения, а при причинении тяжких последствий природному фонду — до семи лет. Фактически максимальный срок заключения в законопроекте №9665 не увеличивается, тогда как штрафы растут в разы.

Обычным людям наказание не грозит

Несмотря на резонанс в медиа и активное общественное обсуждение законопроекта, обычным гражданам не стоит бояться наказания , подчеркивает нардеп от парламентской фракции "Слуга Народа" Юрий Камельчук, выступающий соавтором документа. Их этот закон и ответственность вообще не коснется, в отличие от "черных" лесорубов, незаконно заготавливающих древесину в больших объемах и транспортирующих ее на перерабатывающие предприятия.

Речь вообще не идет о запасах дров у людей. Без решения суда полицейский или инспектор не может зайти на вашу частную территорию, не вправе каким-либо образом проверять или штрафовать обычных граждан. Закон призван контролировать крупные рубки лесов Юрий Камельчук нардеп, соавтор законопроекта №9665

Также он подчеркивает, что документ не имеет обратного действия, и его положения не касаются уже вырубленной и реализованной древесины или дров .

В законопроекте №9665 существенно не усиливается ответственность за незаконную вырубку леса, если сравнивать предельные сроки ограничения или лишения свободы с текущими, добавляет нардеп. В первую очередь, он должен выровнять размер штрафов за незаконное обращение древесины пропорционально преступным доходам, которые получают "черные" лесорубы. Инициатива должна привести штрафы к уровню, при котором нелегальный бизнес задумается о перспективах дальнейшей "работы".

При этом он не ожидает существенного увеличения количества проверок лесов в случае принятия законопроекта в текущей редакции. В воюющей стране просто не хватает полицейских и представителей Гослесагентства для контроля всех лесных ресурсов, поэтому, вероятнее всего, проверки останутся эпизодическими, как и сейчас .

Никаких специализированных служб по контролю леса дополнительно не будет создаваться. Но за безопасностью леса может следить общественность. Граждане, в том числе и мои помощники, регулярно фиксируют незаконные рубки и привлекают полицию для борьбы с нарушителями. Юрий Камельчук нардеп, соавтор законопроекта №9665

По его словам, недавний резонанс в соцсетях вокруг законопроекта, принятого во втором чтении еще 15 октября, скорее всего, был организован руководством ГП "Леса Украины". Он связывает медийную огласку с тем, что ведомство покрывает незаконные вырубки, особенно в региональных лесничествах. Хотя Юрий Камельчук не является главным автором законопроекта, только за 4 ноября в соцсетях он "собрал" более 100 постов с критикой, добавляет нардеп.

В свою очередь, ГП "Леса Украины" отрицает свою причастность к принятому Радой законопроекту. В госпредприятии подчеркивают, что его представителей не привлекали к работе над проектом закона, а предложенное увеличение штрафов и сроков заключения за нелегальное обращение древесины никак не касается деятельности ГП.

Проверки в лесу несут риск злоупотреблений

Главное юридическое управление Аппарата ВРУ рекомендовало принять законопроект №9665 во втором чтении, но при условии устранении пунктов, создающих основу для коррупционных рисков и различной трактовки норм этого документа.

При проверке в "полевых" условиях невозможно эффективно проверить достоверность документов на древесину. В Украине не существует института административного расследования правонарушений, поэтому сделанные на месте правонарушения выводы проверяющих органов о подделке документов не могут признаваться законными;

Разные статьи УК Украины в редакции законопроекта предлагают разные определения ущерба за повреждение леса. Согласно статье 245 УКУ в редакции проекта закона, существенным вредом считается уничтожение леса на площади свыше 2 га или причинение вреда окружающей среде более 850 грн, тогда как статья 246 предлагает считать существенным вредом убытки на сумму от 340 грн. Это усложняет квалификацию нарушения, а учитывая разницу в предусмотренных санкциями видах наказаний, является основой возможных злоупотреблений правоприменительными органами;

Документ предлагает установить усиленную ответственность по этим статьям в условиях военного или чрезвычайного положения. Однако предложенное законопроектом дополнение составов правонарушений по ущербу лесным насаждениям в условиях военного положения может привести к чрезмерной криминализации наказания, не учитывающего ни задач УКУ, ни цели наказания нарушителей.

Когда заработает закон и на что нужно обращать внимание

Юрий Камельчук напоминает, что закон не будет применяться в 2024 году , поскольку после подписи президентом Кабмин должен в течение двух месяцев подготовить нормативно-правовые акты, необходимые для его выполнения. Юридические формулировки, указанные в этих документах, и будут определять, каким образом закон будет применяться в реальных условиях. Как именно будет применяться закон — зависит в первую очередь от "подзаконки", которая начнет разрабатываться только после подписи документа президентом.

Владимир Зеленский может поддержать этот законопроект, или ветировать его и вернуть в парламент для исправления норм, повлекших за собой общественный резонанс. Пока что его позиция по этому вопросу неизвестна, поясняет нардеп.

В целом, людям советуют покупать "официальные" дрова, требовать за полученный товар чек или товарную накладную. Документы следует хранить до тех пор, пока древесина не будет полностью использована. Одним из таких вариантов является государственный интернет-магазин "ДроваЄ", в котором каждый украинец имеет возможность ежегодно покупать до 15 куб. м дров.

При заказе в этом маркетплейсе гражданин пишет заявление на получение нужного объема дров указанной породы, к заявлению прилагается копия паспорта, идентификационного кода. На основании этого предприятие привозит заказчику дрова, которые фиксируются в государственной системе электронного учета, а получателю предоставляется ТТН-лист, подтверждающий официальную покупку товара.

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