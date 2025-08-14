На дрова та вугілля: мешканці прифронтових територій отримають від держави фінансову допомогу

Уряд спільно з міжнародними партнерами надасть мешканцям прифронтових територій одноразову грошову допомогу на придбання твердого палива, щоб підготуватися до опалювального сезону. Передбачена виплата на одне домогосподарство складає 19 400 гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Хто може отримати допомогу?

Допомога надається:

всім домогосподарствам, що опалюють житло твердим паливом, у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії зіткнення;

вразливим категоріям населення (багатодітні сім'ї, пенсіонери, люди з інвалідністю, ВПО тощо) в 9 прифронтових областях поза межами 10-кілометрової зони: Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській.

Як отримати виплату?

Для отримання допомоги необхідно подати заяву до місцевого органу управління за місцем проживання. Рішення буде прийнято протягом п'яти робочих днів. Виплати будуть проводити у вересні-жовтні шляхом перерахування коштів на вказаний у заяві рахунок.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, це дозволить українцям заздалегідь придбати необхідне паливо на зиму. Важливо, що ця допомога не враховується при розрахунку інших видів соціальних виплат. Навіть у разі евакуації після подання заяви, кошти все одно будуть виплачені.

Нагадаємо, попри складну безпекову ситуацію, ДП “Ліси України” продовжує забезпечувати дровами населення прифронтових областей. У другому кварталі 2025 року Східний лісовий офіс утричі збільшив заготівлю деревини.