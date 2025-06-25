Дрова для населення: у прифронтових регіонах утричі збільшено заготівлю

Попри складну безпекову ситуацію, ДП “Ліси України” продовжує забезпечувати населення Дніпропетровської та Запорізької областей дровами. У другому кварталі 2025 року Східний лісовий офіс утричі збільшив заготівлю деревини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лісів України".

Забезпечення дровами у прифронтових регіонах

Східний лісовий офіс у другому кварталі 2025 року збільшив заготівлю деревини втричі. За цей період філія реалізувала понад 4 тисячі кубометрів деревини.

Для населення регіону було продано 1,8 тисячі кубометрів дров’яної деревини. У лісництвах Дніпропетровської та Запорізької областей, де проводиться заготівля, вільно доступні дрова різних категорій — як твердих, так і хвойних порід — у достатній кількості.

У прифронтових лісництвах ситуація залишається складною через наближеність до зони бойових дій.

У таких умовах заготівля деревини наразі неможлива:

в Гуляйпільському лісництві (Запорізька область);

у Великомихайлівському та Межівському лісництвах (Дніпропетровська область).

Родини працівників евакуйовано до більш безпечних регіонів, однак самі лісівники продовжують приїжджати та виконувати свої обов’язки. У разі подальшого ускладнення ситуації їм запропонують роботу в інших лісництвах.

Водночас, з початку року зупинено роботу Нікопольського, Марганецького та Апостолівського лісництв. Східний лісовий офіс звернувся до місцевих органів влади з ініціативою часткового відновлення їх діяльності. Наразі постачання дров для населення здійснюється з інших лісгоспів, проте віддаленість джерел впливає на кінцеву вартість деревини.

У зв’язку з тим, що регіон має обмежені ресурси, лісництва не можуть повністю забезпечити свою діяльність за рахунок доходів від реалізації деревини. Тому ДП “Ліси України” активно надає підтримку — зокрема технікою для протидії лісовим пожежам, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісопродукції. Нещодавно філія отримала шість лісопожежних модулів, які встановили на пікапи, а також п’ять гідравлічних захватів для трелювання деревини тракторами.

Окрім того, Східний лісовий офіс працює над підвищенням ефективності своєї роботи задля виходу на самоокупність. Посилено контроль за відведеннями та заготівлею деревини, що дозволило на 30% збільшити вихід ділової деревини. Також зросла частка дров паливної деревини (ПВ), яку реалізують через біржові торги.

Нагадаємо, "Ліси України" підбили результати аукціонних торгів третього кварталу. Весь об’єм круглого лісу законтрактований практично на 98%, а паливна деревина промислового використання (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ ціни зросли на понад 20%.