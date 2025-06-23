Попит зростає: за минулий тиждень "Ліси України" продали лісоматеріалів на 658 млн гривень

Державне підприємство "Ліси України" відвантажило покупцям рекордний обсяг лісоматеріалів. Тільки за минулий тиждень — 59 тис. м куб на суму 658 млн грн. Активна реалізація тривала навіть у вихідні дні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

"Покупці, які на початку кварталу ще вагалися, тепер поспішають вибрати законтрактований обсяг, адже ціна продукції у ІІІ кварталі дещо збільшиться", — зазначили у компанії.

Наразі лісові господарства працюють з максимальним навантаженням, щоб задовільнити весь обсяг заявок. Сума реалізації лісоматеріалів "Лісів України" з початку червня вже сягнула 2 млрд грн.

Соціальна ціна на дрова для населення

На аукціонних торгах третього кварталу вартість деревини промислового використання зросла приблизно на 20%. Однак державне підприємство "Ліси України" й надалі постачають дрова населенню за соціальними цінами, тобто за ціною удвічі нижчою за ринкову. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року ціни зросли в межах 100 гривень.

"У соціальні ціни не включені навіть роботи з лісовідновлення. Їх покриває ДП "Ліси України". Закликаємо українців не чекати початку опалювального сезону та купувати дрова вже зараз, влітку", — зазначили у "Лісах України".

Зараз у лісництвах є дрова всіх категорій, черг немає. Якщо не відкладати закупівлю деревини до настання холодів, то до зими вона встигне просохнути, тож її тепловіддача значно зросте.

Нагадаємо, "Ліси України" підбили результати аукціонних торгів третього кварталу. Весь об’єм круглого лісу законтрактований практично на 98%, а паливна деревина промислового використання (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ ціни зросли на понад 20%.