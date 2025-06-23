Спрос растет: за прошлую неделю "Леса Украины" продали лесоматериалов на 658 млн гривен

Государственное предприятие "Леса Украины" отгрузило покупателям рекордный объем лесоматериалов. Только за прошлую неделю — 59 тыс. м куб на сумму 658 млн. грн. Активная реализация продолжалась даже в выходные дни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу предприятия.

"Покупатели, которые в начале квартала еще сомневались, теперь спешат выбрать законтрактованный объем, ведь цена продукции в ІІІ квартале несколько увеличится", — отметили в компании.

Пока лесные хозяйства работают с максимальной нагрузкой, чтобы удовлетворить весь объем заявок. Сумма реализации лесоматериалов "Лесов Украины" с начала июня уже достигла 2 млрд. грн.

Социальная цена на дрова для населения

На аукционных торгах третьего квартала стоимость древесины промышленного использования выросла примерно на 20%. Однако государственное предприятие "Леса Украины" и дальше поставляют дрова населению по социальным ценам, то есть вдвое дешевле рыночной цены.



"В социальные цены не включены даже работы по лесовосстановлению. Их покрывает ГП "Леса Украины". Призываем украинцев не ждать начала отопительного сезона и покупать дрова уже сейчас, летом", — отметили в "Лесах Украины".

Сейчас в лесничествах есть дрова всех категорий, очередей нет. Если не откладывать закупку древесины до наступления холодов, то к зиме она успеет просохнуть, и ее теплоотдача значительно возрастет.

Напомним, "Леса Украины" подвели результаты аукционных торгов третьего квартала. Весь объем круглого леса законтрактован практически на 98%, а топливная древесина промышленного использования (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ цены выросли более чем на 20%.