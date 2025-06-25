Дрова для населения: в прифронтовых регионах втрое увеличена заготовка

Несмотря на сложную ситуацию, ГП "Леса Украины" продолжает обеспечивать население Днепропетровской и Запорожской областей дровами. Во втором квартале 2025 года Восточный лесной офис втрое увеличил заготовку древесины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Лесов Украины".

Обеспечение дровами в прифронтовых регионах

Восточный лесной офис во втором квартале 2025 года увеличил заготовку древесины втрое. За этот период филиал реализовал более 4 тысяч кубометров древесины.

Для населения региона было продано 1,8 тысяч кубометров дровяной древесины. В лесничествах Днепропетровской и Запорожской областей, где производится заготовка, свободно доступны дрова разных категорий – как твердых, так и хвойных пород – в достаточном количестве.

В прифронтовых лесничествах ситуация остается сложной из-за приближенности к зоне боевых действий.

В таких условиях заготовка древесины пока невозможна:

в Гуляйпольском лесничестве (Запорожская область);

в Великомихайловском и Межевском лесничествах (Днепропетровская область).

Семья работников эвакуированы в более безопасные регионы, однако сами лесоводы продолжают приезжать и выполнять свои обязанности. В случае дальнейшего усложнения ситуации им будет предложена работа в других лесничествах.

В то же время, с начала года остановлена работа Никопольского, Марганецкого и Апостоловского лесничеств. Восточный лесной офис обратился в местные органы власти с инициативой частичного возобновления их деятельности. Поставка дров для населения осуществляется из других лесхозов, однако удаленность источников влияет на конечную стоимость древесины.

В связи с тем, что у региона есть ограниченные ресурсы, лесничества не могут полностью обеспечить свою деятельность за счет доходов от реализации древесины. Поэтому ГП "Леса Украины" активно оказывает поддержку — в частности техникой для противодействия лесным пожарам, уходу за лесными культурами и заготовке лесопродукции. Недавно филиал получил шесть лесопожарных модулей, которые установили на пикапы, а также пять гидравлических захватов для трелевки древесины тракторами.

Кроме того, Восточный лесной офис работает над повышением эффективности работы для выхода на самоокупаемость. Ужесточен контроль за отводами и заготовкой древесины, что позволило на 30% увеличить выход деловой древесины. Также возросла доля дров топливной древесины (ПО), которую реализуют через биржевые торги.

Напомним, "Леса Украины" подвели результаты аукционных торгов третьего квартала. Весь объем круглого леса законтрактован практически на 98%, а топливная древесина промышленного использования (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ цены выросли более чем на 20%.