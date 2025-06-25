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Дрова для населения: в прифронтовых регионах втрое увеличена заготовка

дрова
Восточный лесной офис в 2025 году втрое увеличил заготовку древесины / Леса Украины

Несмотря на сложную ситуацию, ГП "Леса Украины" продолжает обеспечивать население Днепропетровской и Запорожской областей дровами. Во втором квартале 2025 года Восточный лесной офис втрое увеличил заготовку древесины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Лесов Украины".

Обеспечение дровами в прифронтовых регионах

Восточный лесной офис во втором квартале 2025 года увеличил заготовку древесины втрое. За этот период филиал реализовал более 4 тысяч кубометров древесины.

Для населения региона было продано 1,8 тысяч кубометров дровяной древесины. В лесничествах Днепропетровской и Запорожской областей, где производится заготовка, свободно доступны дрова разных категорий – как твердых, так и хвойных пород – в достаточном количестве.

В прифронтовых лесничествах ситуация остается сложной из-за приближенности к зоне боевых действий.

В таких условиях заготовка древесины пока невозможна:

  • в Гуляйпольском лесничестве (Запорожская область);
  • в Великомихайловском и Межевском лесничествах (Днепропетровская область).

Семья работников эвакуированы в более безопасные регионы, однако сами лесоводы продолжают приезжать и выполнять свои обязанности. В случае дальнейшего усложнения ситуации им будет предложена работа в других лесничествах.

В то же время, с начала года остановлена работа Никопольского, Марганецкого и Апостоловского лесничеств. Восточный лесной офис обратился в местные органы власти с инициативой частичного возобновления их деятельности. Поставка дров для населения осуществляется из других лесхозов, однако удаленность источников влияет на конечную стоимость древесины.

В связи с тем, что у региона есть ограниченные ресурсы, лесничества не могут полностью обеспечить свою деятельность за счет доходов от реализации древесины. Поэтому ГП "Леса Украины" активно оказывает поддержку — в частности техникой для противодействия лесным пожарам, уходу за лесными культурами и заготовке лесопродукции. Недавно филиал получил шесть лесопожарных модулей, которые установили на пикапы, а также пять гидравлических захватов для трелевки древесины тракторами.

Кроме того, Восточный лесной офис работает над повышением эффективности работы для выхода на самоокупаемость. Ужесточен контроль за отводами и заготовкой древесины, что позволило на 30% увеличить выход деловой древесины. Также возросла доля дров топливной древесины (ПО), которую реализуют через биржевые торги.

Фото 2 — Дрова для населения: в прифронтовых регионах втрое увеличена заготовка
Фото 3 — Дрова для населения: в прифронтовых регионах втрое увеличена заготовка

Напомним, "Леса Украины" подвели результаты аукционных торгов третьего квартала. Весь объем круглого леса законтрактован практически на 98%, а топливная древесина промышленного использования (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ цены выросли более чем на 20%.

Автор:
Ольга Опенько