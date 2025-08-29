Лісгоспи обіцяють стабільні ціни на дрова для населення попри ріст на аукціонах

Попри різке зростання вартості дров’яної деревини на біржових торгах, державне підприємство “Ліси України” заявило, що для населення ціни на дрова залишаться на рівні попереднього періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Дрова для населення

На біржових аукціонах з продажу необробленої деревини для поставки в четвертому кварталі зафіксовано суттєве зростання вартості дров’яної сировини промислового використання. Найбільше подорожчали хвойні, м’яколистяні та твердолистяні дрова.

Зокрема, кубометр хвойних дров зріс у ціні з 1,23 до 1,97 тис. грн, м’яколистяних — з 1 тис. грн до майже 1,7 тис. грн, а твердолистяних — з 1,5 тис. грн до 1,85 тис. грн.

Водночас державне підприємство "Ліси України" повідомило, що для населення вартість дров залишиться на рівні попереднього періоду, попри біржові коливання.

Зазначається, що ДП "Ліси України" реалізує паливні дрова виключно для потреб населення та соціальних закладів, без виставлення на біржові торги. Ціни залишаються стабільними: від 1 до 1,2 тис. грн/м³ (з ПДВ), твердолистяні дрова — 1,2–1,5 тис. грн/м³, зростання не перевищує рівень інфляції. Рекомендований обсяг придбання — до 15 м³ на особу на рік.

З початку 2025 року населення та соціальна сфера вже закупили 1,25 млн м³ дров, до кінця року планується заготовити ще понад 1,5 млн м³. Дрова доступні у більшості лісництв, черг немає, для покупки достатньо паспорта та ІПН, наголошують в пресслужбі.

Найбільший попит спостерігається на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, а також у Карпатському регіоні та на заході країни.

Нагадаємо, попри складну безпекову ситуацію, ДП “Ліси України” продовжує забезпечувати дровами населення прифронтових областей. У другому кварталі 2025 року Східний лісовий офіс утричі збільшив заготівлю деревини.