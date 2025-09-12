Дрова на зиму: яка ціна у лісництвах та скільки кубів може придбати одна людина

З наближенням опалювального сезону попит на дрова в Україні зростає. Державне підприємство "Ліси України" продовжує забезпечувати населення та соціальні заклади твердим паливом, стверджуючи, що ціни на дрова залишаються стабільними на рівні попереднього періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

Ціни та порядок купівлі

Дрова — це соціальний продукт, ціна на який формується з мінімальною рентабельністю (близько 3%). Середня вартість по Україні коливається від 1000 до 1200 грн за кубометр (з ПДВ), залежно від регіону.

Щоб купити дрова, достатньо звернутися до найближчого лісництва. Для зручності оплати в кожному лісництві розміщено QR-код, який дозволяє швидко та без черг здійснити платіж. Одна людина може придбати до 15 м³ дров.

Урядова допомога на придбання палива

З вересня Кабмін розпочинає виплати одноразової грошової допомоги на придбання твердого палива. Допомогу можуть отримати:

мешканці 10-кілометрової зони від кордону з РФ або лінії зіткнення;

вразливі категорії громадян (багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, ВПО) у 9-ти прифронтових областях: Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській.

Розмір виплати на одне домогосподарство становить 19,5 тис. гривень.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" реалізує паливні дрова виключно для потреб населення та соціальних закладів, без виставлення на біржові торги. Наприкінці серпня найбільший попит спостерігався на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, а також у Карпатському регіоні та на заході країни.