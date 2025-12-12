Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,36

42,28

EUR

49,80

49,61

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дрова для населения: "Леса Украины" сохраняют цену до конца отопительного сезона

дрова
"Леса Украины" оставляют тарифы без изменений / Pixabay

Цены на топливные дрова для населения и социальной сферы останутся неизменными до завершения отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Лесов Украины".

Цена на дрова

Спрос на дрова в начале зимы остается высоким, но не демонстрирует резких колебаний. За первые десять дней декабря ГП "Леса Украины" реализовало около 100 тыс. м³ топливной древесины - объемы, сопоставимые с показателями первой декады ноября. Ежесуточно предприятие отгружает населению и социальным учреждениям 12–15 тыс. м³ дров, что соответствует уровню предыдущих лет.

Несмотря на длительные перебои с электроснабжением, украинцы не увеличили закупку твердого топлива.

"В сентябре-ноябре нам иногда звонили по телефону жители крупных городов, которые планировали переезд в села. Спрашивали об условиях покупки дров, возможности дистанционной оплаты. Последний месяц таких запросов почти не фиксируется. Жители городов либо едут к родственникам, которые уже запаслись дровами, либо остаются дома. Но все еще может измениться", - говорится в сообщении.

В ответ на сложную ситуацию в энергетической сфере ГП "Леса Украины" решило поддержать украинские семьи и сохранить по-прежнему цену на топливные дрова для населения (в пределах социальной нормы 15 м³), а также для учреждений социальной сферы до завершения отопительного сезона. По-прежнему топливная древесина не будет выставляться на аукционы – все объемы будут оставаться направленными исключительно на нужды населения.

Дрова сейчас доступны практически в каждом лесничестве ГП "Леса Украины". Заготовка ведется на стабильно высоком уровне, а запас топливной древесины постоянно поддерживается на уровне не менее 150 тыс. м3. Поставки для воинских частей выполняются в полном объеме и в соответствии с установленным графиком.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В октябре госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.

Автор:
Ольга Опенько