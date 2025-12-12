Дрова для населения: "Леса Украины" сохраняют цену до конца отопительного сезона

Цены на топливные дрова для населения и социальной сферы останутся неизменными до завершения отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Лесов Украины".

Цена на дрова

Спрос на дрова в начале зимы остается высоким, но не демонстрирует резких колебаний. За первые десять дней декабря ГП "Леса Украины" реализовало около 100 тыс. м³ топливной древесины - объемы, сопоставимые с показателями первой декады ноября. Ежесуточно предприятие отгружает населению и социальным учреждениям 12–15 тыс. м³ дров, что соответствует уровню предыдущих лет.

Несмотря на длительные перебои с электроснабжением, украинцы не увеличили закупку твердого топлива.

"В сентябре-ноябре нам иногда звонили по телефону жители крупных городов, которые планировали переезд в села. Спрашивали об условиях покупки дров, возможности дистанционной оплаты. Последний месяц таких запросов почти не фиксируется. Жители городов либо едут к родственникам, которые уже запаслись дровами, либо остаются дома. Но все еще может измениться", - говорится в сообщении.

В ответ на сложную ситуацию в энергетической сфере ГП "Леса Украины" решило поддержать украинские семьи и сохранить по-прежнему цену на топливные дрова для населения (в пределах социальной нормы 15 м³), а также для учреждений социальной сферы до завершения отопительного сезона. По-прежнему топливная древесина не будет выставляться на аукционы – все объемы будут оставаться направленными исключительно на нужды населения.

Дрова сейчас доступны практически в каждом лесничестве ГП "Леса Украины". Заготовка ведется на стабильно высоком уровне, а запас топливной древесины постоянно поддерживается на уровне не менее 150 тыс. м3. Поставки для воинских частей выполняются в полном объеме и в соответствии с установленным графиком.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В октябре госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.