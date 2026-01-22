Запланована подія 2

Рекордний попит на дрова: продано майже тисячу вантажівок за добу

дрова
Рекордний попит на дрова / Freepik

Українці активно купують дрова через сильні морози: за останню добу продано рекордні 8 тис. м³, що відповідає майже тисячі вантажівок.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Лісів України".

Українці купують дрова

Через два тижні сильних морозів багато хто витратив запаси, розраховані на опалення до березня, тому доводиться докуповувати дрова - як населенню, так і соціальним закладам, наголошує пресслужба.

Лісівники запевняють, що панікувати нема причин: заздалегідь підготовлені великі склади забезпечують достатні запаси. Наразі залишки перевищують 200 тис. м³, а обсяги заготівлі зростають щодня.

Дрова доступні по всій Україні - практично в усіх лісництвах. Всі заявки від військових частин задовольняються у встановленому порядку.

Складні умови спостерігаються лише у невеликій кількості господарств, більшість території яких входить до природно-заповідного фонду.

Лісівники приділяють особливу увагу людям, які тимчасово переїхали з великих міст у сільську місцевість, допомагаючи вперше купуючим зорієнтуватися та придбати дрова без проблем.

Нагадаємо, ціни на паливні дрова для населення та соціальної сфери залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону. 

Раніше також повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. У жовтні держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.

Автор:
Ольга Опенько