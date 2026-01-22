Запланована подія 2

Рекордный спрос на дрова: продано почти тысячу грузовиков в сутки

дрова
Рекордный спрос на дрова / Freepik

Украинцы активно покупают дрова из-за сильных морозов: за последние сутки продано рекордные 8 тыс. м³, что соответствует почти тысяче грузовиков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Лесов Украины".

Украинцы покупают дрова

Через две недели сильные морозы многие потратили запасы, рассчитанные на отопление до марта, поэтому приходится докупать дрова - как населению, так и социальным учреждениям, отмечает прессслужба.

Лесовики уверяют, что паниковать нет причин: заранее подготовленные большие склады обеспечивают достаточные запасы. В настоящее время остатки превышают 200 тыс. м³, а объемы заготовки растут каждый день.

Дрова доступны по всей Украине – практически во всех лесничествах. Все заявки от воинских частей удовлетворяются в установленном порядке.

Сложные условия наблюдаются только в небольшом количестве хозяйств, большинство территории которых входит в природно-заповедный фонд.

Лесовщики уделяют особое внимание людям, которые временно переехали из больших городов в сельскую местность, помогая впервые покупателям сориентироваться и приобрести дрова без проблем.

Напомним,   цены на топливные дрова для населения и социальной сферы будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона.

Ранее также сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В октябре госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.

Автор:
Ольга Опенько