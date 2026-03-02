Запланована подія 2

"Ліси України" втричі збільшують інвестиції у протипожежний захист: яке обладнання планують закупити

У 2026 році "Ліси України" інвестують 400 млн грн у спецтехніку / ДП "Ліси України"

ДП "Ліси України" впроваджує план масштабного оновлення технічного парку. Це зумовлено необхідністю мінімізації наслідків пожеж на тлі загострення кліматичних змін та воєнних дій. Цьогоріч обсяг інвестицій у протипожежні заходи збільшено до 400 млн грн, що у три рази перевищує попередні показники.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Пріоритетні напрямки

Процес оновлення бази розпочався у 2025 році, коли підприємство закупило партію лісопожежних модулів, мотопомпи та розпочало впровадження сучасної великогабаритної техніки.

У поточному сезоні ключовим пріоритетом є матеріально-технічна підтримка прифронтових лісництв. Ці підрозділи працюють в умовах підвищених ризиків, спричинених бойовими діями, що потребує посиленого забезпечення засобами пожежогасіння.

Поточні плани

Протягом 2026 року заплановано закупівлю наступних засобів:

  • 16 великогабаритних пожежних автомобілів українського виробництва; 
  • близько 700 ранцевих обприскувачів; 
  • майже 2 тисячі пожежних рукавів; 
  • більше сотні стволів та десятки лісопожежних установок.

"Пріоритет – підтримка прифронтових лісництв, які працюють в умовах найбільших військових ризиків. Плануємо влаштувати 29 нових 48-метрових спостережних щогл з телевізійними системами спостереження. 18 щогл капітально відремонтуємо", — зазначили в держпідприємстві.

Крім того, понад дві тисячі співробітників пройдуть навчання за програмами "Керівник гасіння лісових пожеж" та "Лісовий пожежний". Навесні на Полтавщині, Черкащині та Львівщині відбудуться великі спільні навчання з ДСНС, поліцією, медиками, за участі місцевих громад та військових адміністрацій.

Нагадаємо, "Ліси України" цьогоріч планують збудувати понад 200 км доріг з твердим покриттям на 60 об'єктах. Нова інфраструктура забезпечить безперебійне вивезення деревини в періоди весняного танення ґрунту та стабільну роботу галузі незалежно від сезону.

Автор:
Тетяна Ковальчук