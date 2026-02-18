Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інвестплан "Лісів України": у 2026 році держпідприємство планує збудувати понад 60 лісових доріг

дорога, ліс
В Україні побудують понад 60 нових лісових доріг. / Freepik

ДП "Ліси України" цьогоріч планує збудувати понад 200 км доріг з твердим покриттям на 60 об'єктах. Нова інфраструктура забезпечить безперебійне вивезення деревини в періоди весняного танення ґрунту та стабільну роботу галузі незалежно від сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Лісів України".

Весняне підвищення температури спричиняє обмеження руху транспорту ґрунтовими лісовими шляхами, що впливає на графіки заготівлі та вивезення деревини. Для забезпечення цілорічного виробничого циклу ДП "Ліси України" реалізує програму будівництва доріг із твердим покриттям.

Ключові показники плану:

  • загальна кількість — понад 60 об'єктів; 
  • сумарна протяжність нових шляхів — понад 200 км; 
  • географія будівництва — Карпатська філія (19 об'єктів), Поліська (15), Столична (11), а також Північний, Подільський та Центральний лісові офіси.

Крім того, нові лісові дороги також з’являться в лісництвах Північного, Подільського та Центрального лісових офісів. Вздовж шляхів будуть встановлені дорожні знаки та інформаційні стенди.

Нагадаємо, "Ліси України" нарощують виробництво попри логістичні труднощі. З початку року держпідприємство заготовило на 244 тис. м³ лісопродукції більше, ніж торік, що на 44% більше.

Автор:
Тетяна Ковальчук