Інвестплан "Лісів України": у 2026 році держпідприємство планує збудувати понад 60 лісових доріг

ДП "Ліси України" цьогоріч планує збудувати понад 200 км доріг з твердим покриттям на 60 об'єктах. Нова інфраструктура забезпечить безперебійне вивезення деревини в періоди весняного танення ґрунту та стабільну роботу галузі незалежно від сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Лісів України".

Весняне підвищення температури спричиняє обмеження руху транспорту ґрунтовими лісовими шляхами, що впливає на графіки заготівлі та вивезення деревини. Для забезпечення цілорічного виробничого циклу ДП "Ліси України" реалізує програму будівництва доріг із твердим покриттям.

Ключові показники плану:

загальна кількість — понад 60 об'єктів;

сумарна протяжність нових шляхів — понад 200 км;

географія будівництва — Карпатська філія (19 об'єктів), Поліська (15), Столична (11), а також Північний, Подільський та Центральний лісові офіси.

Крім того, нові лісові дороги також з’являться в лісництвах Північного, Подільського та Центрального лісових офісів. Вздовж шляхів будуть встановлені дорожні знаки та інформаційні стенди.

Нагадаємо, "Ліси України" нарощують виробництво попри логістичні труднощі. З початку року держпідприємство заготовило на 244 тис. м³ лісопродукції більше, ніж торік, що на 44% більше.