Пропозиція зростає: "Ліси України" виставляють на торги понад 1,5 млн кубів деревини

Наступного тижня ДП "Ліси України" розпочинає основні квартальні торги деревиною на другий квартал 2026 року. У відповідь на запити ринку держпідприємство збільшує обсяги продажів до понад 1,5 млн метрів кубічних лісоматеріалів різних порід.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДП "Ліси України".

"Заклик ринку до збільшення пропозиції з боку лісівників почуто: плануємо виставити на торги понад 1,5 млн м³ лісопродукції, що на 250 тис. м³ більше, ніж зазвичай", — йдеться у повідомленні.

Структура пропозиції

На торги планується виставити:

соснові лісоматеріали — 820 тис. м³ (збільшення на 100 тис. м³);

дубові лісоматеріали — 100 тис. м³ (збільшення на 5 тис. м³);

березові та вільхові лісоматеріали — 100 тис. м³ (збільшення на 25 тис. м³);

дров’яна хвойна деревина — 550 тис. м³ (збільшення на 120 тис. м³).

Обсяг та ціноутворення

Загальний обсяг постачань на другий квартал становить 3,3 млн м³. З них 2,3 млн м³ припадає на аукціонні торги (включаючи форвардні контракти), а 1 млн м³ спрямовується на потреби оборони, соціальної сфери та домогосподарств.

Стартові ціни сформовані на рівні першого кварталу 2026 року, що відповідає показникам кінця 2025 року з урахуванням індексу споживчих цін.

Потреби ринку та ризики

Наразі на складах підприємства перебуває 851 тис. м³ деревини. Попри прохання бізнесу про додатковий ресурс, на ринку спостерігається нерівномірне виконання чинних контрактів: відставання становить близько 180 тис. м³.

"Сьогодні ДП "Ліси України" повністю задовольняє потреби ринку... Зі свого боку лісівники нагадували, що в попередні роки ринок не викуповував запропоновані обсяги. Де гарантія, що це не повториться знову", — наголошують у підприємстві.

Попри ці ризики, заготівля продовжує зростати. Цьому сприяє високий попит на зовнішніх ринках та зростання курсу євро, що робить експорт вигіднішим. Очікується, що реальна ситуація та готовність бізнесу викуповувати обсяги проясняться під час проведення торгів. Найімовірнішим сценарієм аналітики називають стабілізацію цін на рівні попередніх періодів.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" з початку року заготовило на 244 тис. м³ лісопродукції більше, ніж торік, що більше на 44%.