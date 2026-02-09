Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Ліси України" нарощують виробництво попри логістичні труднощі

дрова
Заготівля лісу в Україні зросла. / Freepik

ДП “Ліси України” з початку року заготовило на 244 тис. м³ лісопродукції більше, ніж торік, що на 44% більше. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Заготівля лісу

Роботи ведуться з випередженням графіка, незважаючи на сильні морози та снігопади.

Водночас деякі компанії вибирають продукцію з відставанням через відсутність електроенергії та проблеми з логістикою, особливо у північних регіонах, де тривають удари по залізниці. Підприємство підтримує постійний контакт із клієнтами, узгоджуючи нові графіки відвантажень.

Залишки окремих видів лісоматеріалів на складах зросли, проте для зимового періоду це не є критично. ДП "Ліси України" ухвалило рішення не зменшувати темпи заготівлі, дотримуючись планових показників на 2026 рік.

Раніше також повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.

Автор:
Ольга Опенько