"Ліси України" нарощують виробництво попри логістичні труднощі

ДП “Ліси України” з початку року заготовило на 244 тис. м³ лісопродукції більше, ніж торік, що на 44% більше.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Заготівля лісу

Роботи ведуться з випередженням графіка, незважаючи на сильні морози та снігопади.

Водночас деякі компанії вибирають продукцію з відставанням через відсутність електроенергії та проблеми з логістикою, особливо у північних регіонах, де тривають удари по залізниці. Підприємство підтримує постійний контакт із клієнтами, узгоджуючи нові графіки відвантажень.

Залишки окремих видів лісоматеріалів на складах зросли, проте для зимового періоду це не є критично. ДП "Ліси України" ухвалило рішення не зменшувати темпи заготівлі, дотримуючись планових показників на 2026 рік.

Раніше також повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.