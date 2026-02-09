"Леса Украины" наращивают производство, несмотря на логистические трудности

ГП “Леса Украины” с начала года заготовило на 244 тыс. м³ лесопродукции больше, чем в прошлом, что на 44% больше.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Заготовка леса

Работы ведутся с опережением графика, несмотря на сильные морозы и снегопады.

В то же время некоторые компании выбирают продукцию с отставанием из-за отсутствия электроэнергии и проблем с логистикой, особенно в северных регионах, где продолжаются удары по железной дороге. Предприятие поддерживает постоянный контакт с клиентами, согласовывая новые графики отгрузки.

Остатки отдельных видов лесоматериалов на складах выросли, однако для зимнего периода это не критично. ГП "Леса Украины" приняло решение не сбавлять темпы заготовки, следуя плановым показателям на 2026 год.

