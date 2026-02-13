Предложение растет: "Леса Украины" выставляют на торги более 1,5 млн кубов древесины

На следующей неделе ГП "Леса Украины" начинает основные квартальные торги по древесине на второй квартал 2026 года. В ответ на запросы рынка госпредприятие увеличивает объемы продаж до более чем 1,5 млн метров кубических лесоматериалов разных пород.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГП "Леса Украины".

"Призыв рынка к увеличению предложения со стороны лесоводов услышан: планируем выставить на торги более 1,5 млн м³ лесопродукции, что на 250 тыс. м³ больше обычного", — говорится в сообщении.

Структура предложения

На торги планируется выставить:

сосновые лесоматериалы – 820 тыс. м³ (увеличение на 100 тыс. м³);

дубовые лесоматериалы – 100 тыс. м³ (увеличение на 5 тыс. м³);

березовые и ольховые лесоматериалы – 100 тыс. м³ (увеличение на 25 тыс. м³);

дровяная хвойная древесина – 550 тыс. м³ (увеличение на 120 тыс. м³).

Объем и ценообразование

Общий объем поставок на второй квартал составляет 3,3 млн. м³. Из них 2,3 млн. м3 приходится на аукционные торги (включая форвардные контракты), а 1 млн. м3 направляется на нужды обороны, социальной сферы и домохозяйств.

Стартовые цены сформированы на уровне первого квартала 2026 г., что соответствует показателям конца 2025 г. с учетом индекса потребительских цен.

Потребности рынка и риски

В настоящее время на складах предприятия находится 851 тыс. м³ древесины. Несмотря на просьбу бизнеса о дополнительном ресурсе, на рынке наблюдается неравномерное исполнение действующих контрактов: отставание составляет около 180 тыс. м3.

"Сегодня ГП "Леса Украины" полностью удовлетворяет потребности рынка... Со своей стороны лесоводы напоминали, что в предыдущие годы рынок не выкупал предложенные объемы. Где гарантия, что это не повторится снова", — отмечают в предприятии.

Несмотря на эти риски, заготовка продолжает расти. Этому способствует высокий спрос на внешних рынках и рост курса евро, что делает экспорт более выгодным. Ожидается, что реальная ситуация и готовность бизнеса выкупать объемы прояснятся во время торгов. Наиболее вероятным сценарием аналитики называют стабилизацию цен на уровне предыдущих периодов.

Напомним, ГП " Леса Украины " с начала года заготовило на 244 тыс. м³ лесопродукции больше, чем в прошлом, что больше на 44%.