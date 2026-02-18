Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инвестплан "Лесов Украины": в 2026 году госпредприятие планирует построить более 60 лесных дорог

дорога, лес
В Украине будет построено более 60 новых лесных дорог. / Freepik

ГП "Леса Украины" в этом году планирует построить более 200 км дорог с твердым покрытием на 60 объектах. Новая инфраструктура обеспечит бесперебойный вывоз древесины в период весеннего таяния почвы и стабильную работу отрасли независимо от сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Лесов Украины".

Весеннее повышение температуры приводит к ограничению движения транспорта по грунтовым лесным путям, что влияет на графики заготовки и вывоз древесины. Для обеспечения круглогодичного производственного цикла ГП "Леса Украины" реализует программу строительства дорог с твердым покрытием.

Ключевые показатели плана:

  • общее количество - более 60 объектов;
  • суммарная протяженность новых путей – более 200 км;
  • география строительства - Карпатский филиал (19 объектов), Полесский (15), Столичный (11), а также Северный, Подольский и Центральный лесные офисы.

Кроме того, новые лесные дороги также появятся в лесничествах Северного, Подольского и Центрального лесных офисов. Вдоль дорог будут установлены дорожные знаки и информационные стенды.

Напомним, "Леса Украины" наращивают производство, несмотря на логистические трудности. С начала года госпредприятие заготовило на 244 тыс. м³ лесопродукции больше, чем в прошлом, что на 44% больше.

Автор:
Татьяна Ковальчук