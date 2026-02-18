Инвестплан "Лесов Украины": в 2026 году госпредприятие планирует построить более 60 лесных дорог

ГП "Леса Украины" в этом году планирует построить более 200 км дорог с твердым покрытием на 60 объектах. Новая инфраструктура обеспечит бесперебойный вывоз древесины в период весеннего таяния почвы и стабильную работу отрасли независимо от сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Лесов Украины".

Весеннее повышение температуры приводит к ограничению движения транспорта по грунтовым лесным путям, что влияет на графики заготовки и вывоз древесины. Для обеспечения круглогодичного производственного цикла ГП "Леса Украины" реализует программу строительства дорог с твердым покрытием.

Ключевые показатели плана:

общее количество - более 60 объектов;

суммарная протяженность новых путей – более 200 км;

география строительства - Карпатский филиал (19 объектов), Полесский (15), Столичный (11), а также Северный, Подольский и Центральный лесные офисы.

Кроме того, новые лесные дороги также появятся в лесничествах Северного, Подольского и Центрального лесных офисов. Вдоль дорог будут установлены дорожные знаки и информационные стенды.

Напомним, "Леса Украины" наращивают производство, несмотря на логистические трудности. С начала года госпредприятие заготовило на 244 тыс. м³ лесопродукции больше, чем в прошлом, что на 44% больше.