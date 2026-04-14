Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,20

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Валовой сбор зерновых в Украине прогнозируют на уровне 58,2 млн. тонн

В апрельском прогнозе на 2026/27 маркетинговый год аналитики снизили оценку валового сбора зерновых в Украине на 5% — до 58,2 млн тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АПК-Информ.

Корректировка произошла из-за изменения планов посевных площадей под яровыми культурами. Главными факторами стали рост себестоимости выращивания после удорожания горючего, удобрений и средств защиты растений.

Прогнозы по основным культурам

Показатели по конкретным видам зерновых выглядят следующим образом:

  • Пшеница: прогноз снижен до 19,9 млн. тонн (на 14% меньше по сравнению с текущим сезоном);
  • Кукуруза: оценка несколько увеличена - до 31,5 млн тонн (+2%);
  • Ячмень: ожидаемый урожай сформирован на уровне 5,2 млн. тонн (-4%).

Несмотря на снижение валового сбора, экспортный потенциал зерновых в новом сезоне оценивается в 42 млн. тонн. Это на 10% больше показателя 2025/26 МГ, что объясняется высокими переходными остатками текущего сезона.

Напомним, Кабмин вводит механизм поддержки рискованного земледелия. Программа включает военный и природно-климатический компонент, который должен помочь фермерам, работающим в сложных условиях пятой военной посевной.

Автор:
Максим Кольц