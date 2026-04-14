Валовой сбор зерновых в Украине прогнозируют на уровне 58,2 млн. тонн

В апрельском прогнозе на 2026/27 маркетинговый год аналитики снизили оценку валового сбора зерновых в Украине на 5% — до 58,2 млн тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АПК-Информ.

Корректировка произошла из-за изменения планов посевных площадей под яровыми культурами. Главными факторами стали рост себестоимости выращивания после удорожания горючего, удобрений и средств защиты растений.

Прогнозы по основным культурам

Показатели по конкретным видам зерновых выглядят следующим образом:

Пшеница: прогноз снижен до 19,9 млн. тонн (на 14% меньше по сравнению с текущим сезоном);

Кукуруза: оценка несколько увеличена - до 31,5 млн тонн (+2%);

Ячмень: ожидаемый урожай сформирован на уровне 5,2 млн. тонн (-4%).

Несмотря на снижение валового сбора, экспортный потенциал зерновых в новом сезоне оценивается в 42 млн. тонн. Это на 10% больше показателя 2025/26 МГ, что объясняется высокими переходными остатками текущего сезона.

Напомним, Кабмин вводит механизм поддержки рискованного земледелия. Программа включает военный и природно-климатический компонент, который должен помочь фермерам, работающим в сложных условиях пятой военной посевной.