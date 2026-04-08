Кабмин вводит механизм поддержки рискованного земледелия

Кабмин вводит механизм поддержки рискованного земледелия / Freepik

В Украине идет пятая весенняя посевная в условиях полномасштабной войны. Для аграриев, работающих в зонах риска, правительство внедряет программу поддержки, которая включает два направления: военный и природно-климатический компонент.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Военный компонент

Это направление относится к территориям, которые находятся в 20 км и 50 км зонах от линии боевого столкновения или границы с РФ. Также сюда принадлежат земли, которые загрязнены или, вероятно, загрязнены взрывоопасными предметами.

Этапы определения следующих зон:

  • ГСЧС передает границы территорий в Госгеокадастр до 5 июня;
  • Госгеокадастр определяет земельные участки сельскохозяйственного назначения в течение 10 рабочих дней;
  • Минэкономики интегрирует данные в Государственный аграрный реестр (ГАР) и утверждает зоны до 1 августа.

Природно-климатический компонент

Для аграриев в районах со сложным климатом действует следующий график:

  • отбор проб аккредитованными лабораториями для озимых культур продолжается с 15 марта по 30 апреля;
  • отбор проб для яровых культур производится с 15 мая по 15 июня;
  • подача заявок через ГАР осуществляется до 1 июля;
  • областные комиссии проверяют заявки до 10 июля;
  • сложившиеся перечни передают в Минэкономики до 30 июля.

Процесс утверждения зон по климатическому компоненту завершается к 31 августа. После официального определения зон аграрии получают право на компенсацию.

Напомним, 5 апреля премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с представителями аграрного бизнеса, в ходе которой обсудили текущие вызовы отрасли и инструменты государственной поддержки в условиях полномасштабной войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук