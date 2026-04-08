Кабмін запроваджує механізм підтримки ризикованого землеробства

В Україні триває пʼята весняна посівна в умовах повномасштабної війни. Для аграріїв, які працюють у зонах ризику, уряд впроваджує програму підтримки, яка включає два напрями: воєнний та природно-кліматичний компоненти.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Воєнний компонент

Цей напрям стосується територій, які знаходяться у 20 км та 50 км зонах від лінії бойового зіткнення або кордону з РФ. Також сюди належать землі, що забруднені або ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами.

Етапи визначення таких зон:

ДСНС передає межі територій до Держгеокадастру до 5 червня;

Держгеокадастр визначає земельні ділянки сільськогосподарського призначення протягом 10 робочих днів;

Мінекономіки інтегрує дані до Державного аграрного реєстру (ДАР) та затверджує зони до 1 серпня.

Природно-кліматичний компонент

Для аграріїв у районах зі складним кліматом діє наступний графік:

відбір проб акредитованими лабораторіями для озимих культур триває з 15 березня до 30 квітня;

відбір проб для ярих культур проводиться з 15 травня до 15 червня;

подача заявок через ДАР здійснюється до 1 липня;

обласні комісії перевіряють заявки до 10 липня;

сформовані переліки передають до Мінекономіки до 30 липня.

Процес затвердження зон за кліматичним компонентом завершується до 31 серпня. Після офіційного визначення зон аграрії отримують право на компенсації.

Нагадаємо, 5 квітня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із представниками аграрного бізнесу, під час якої обговорили поточні виклики галузі та інструменти державної підтримки в умовах повномасштабної війни.