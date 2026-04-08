Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін запроваджує механізм підтримки ризикованого землеробства

Кабмін запроваджує механізм підтримки ризикованого землеробства / Freepik

В Україні триває пʼята весняна посівна в умовах повномасштабної війни. Для аграріїв, які працюють у зонах ризику, уряд впроваджує програму підтримки, яка включає два напрями: воєнний та природно-кліматичний компоненти.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Воєнний компонент

Цей напрям стосується територій, які знаходяться у 20 км та 50 км зонах від лінії бойового зіткнення або кордону з РФ. Також сюди належать землі, що забруднені або ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами.

Етапи визначення таких зон:

  • ДСНС передає межі територій до Держгеокадастру до 5 червня; 
  • Держгеокадастр визначає земельні ділянки сільськогосподарського призначення протягом 10 робочих днів; 
  • Мінекономіки інтегрує дані до Державного аграрного реєстру (ДАР) та затверджує зони до 1 серпня.

Природно-кліматичний компонент

Для аграріїв у районах зі складним кліматом діє наступний графік:

  • відбір проб акредитованими лабораторіями для озимих культур триває з 15 березня до 30 квітня; 
  • відбір проб для ярих культур проводиться з 15 травня до 15 червня; 
  • подача заявок через ДАР здійснюється до 1 липня; 
  • обласні комісії перевіряють заявки до 10 липня; 
  • сформовані переліки передають до Мінекономіки до 30 липня.

Процес затвердження зон за кліматичним компонентом завершується до 31 серпня. Після офіційного визначення зон аграрії отримують право на компенсації.

Нагадаємо, 5 квітня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із представниками аграрного бізнесу, під час якої обговорили поточні виклики галузі та інструменти державної підтримки в умовах повномасштабної війни.

Автор:
Тетяна Ковальчук