Держава запускає агрострахування: до 60% вартості поліса компенсуватимуть аграріям

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України цього року запускає нову програму агрострахування, яка передбачає компенсацію до 60% вартості страхової премії та має захистити фермерів від зростаючих кліматичних ризиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, частота форс-мажорних погодних явищ — посух, весняних заморозків, вимерзання озимих, надмірних опадів — зростає, що призводить як до часткової, так і до повної втрати врожаю. Новий інструмент має зробити страхування доступнішим і дозволити аграріям продовжувати виробництво навіть після збитків.

Що змінюється для фермерів

Програма передбачає часткову компенсацію сплаченої страхової премії:

60% — для господарств на прифронтових територіях;

— для господарств на прифронтових територіях; 45% — для аграріїв на інших контрольованих територіях.

Покриття стосуватиметься насамперед погодних ризиків: льодової кірки, вимерзання озимих, необхідності пересіву, пізніх весняних заморозків, посухи, надмірного зволоження та інших кліматичних факторів.

Ключова відмінність програми — жорсткий відбір страхових компаній. Наразі до участі допущено три компанії, які відповідають критеріям фінансової надійності та мають підтверджений досвід здійснення страхових виплат. Обов’язкова умова — бездоганна репутація та фактично гарантоване виконання зобов’язань у разі страхового випадку.

Як отримати компенсацію

Фермер укладає договір з уповноваженою страховою компанією.

Після сплати премії подає підтвердні документи страховикові.

Страхова компанія передає документи до міністерства.

Компенсація надходить безпосередньо на рахунок агровиробника.

Прийом документів відбуватиметься тричі на рік — до 10 квітня, 10 серпня та 20 листопада. Виплати здійснюватимуться протягом місяця після завершення відповідного етапу прийому заявок.

Запуск агрострахування має стати системною відповіддю на кліматичні виклики та воєнні ризики, підвищивши фінансову стійкість аграрного сектору й передбачуваність виробництва.

Додамо, у держбюджеті на 2026 рік на підтримку аграрної сфери закладено 14,1 мільярда гривень, що на 4,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.