Держбюджет-2026: на підтримку агросектору спрямують понад 14 млрд грн

Україна посилює підтримку агропромислового комплексу — одного з ключових секторів економіки та гаранта продовольчої безпеки. У держбюджеті на 2026 рік на підтримку аграрної сфери закладено 14,1 мільярда гривень, що на 4,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава наголосив, що ці кошти призначені для допомоги агровиробникам у відновленні виробництва та стійкості у складних умовах: "Бюджет-2026 передбачає інструменти, які дозволяють агровиробникам відновлювати виробництво: підтримку фермерства, страхування врожаю, розмінування та модернізацію інфраструктури. Це не вирішить проблему одномоментно, втім робить сектор стійкішим і дає можливість рухатися вперед".

На що підуть мільярди: три пріоритети

Новий бюджет фокусується на ключових напрямах, які забезпечать відновлення та розвиток сектора:

Фінансова підтримка сільгоспвиробників у 2026 році становитиме 9,5 млрд гривень. П ередбачен о: дотацію на 1 гектар для господарств на прифронтових територіях, підтримку страхування сільськогосподарської продукції та відновлення систем зрошення. На меліорацію окремо закладається 0,2 млрд грн. Підтримка фермерів становитиме 2,6 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на пільгове кредитування та дотації на 1 гектар, а також на підтримку тваринництва, зокрема утримання корів, кіз та овець. Це дозволить посилити стійкість малих та середніх господарств і розширити їх виробничий потенціал. Гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель — на це в бюджеті передбачено 2 млрд гривень. Очищення полів від вибухонебезпечних предметів є ключовою умовою відновлення агровиробництва, запуску посівних кампаній і повернення фермерів до роботи.

Модернізація та нові напрями

Крім того, бюджет-2026 продовжує стимулювати інвестиції та інновації:

заплановані грантові програми для розвитку високомаржинальних галузей: садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличних господарств;

передбачена компенсація процентів за кредитами в межах популярної програми " Доступні кредити 5–7–9 % " , що дозволить аграріям залучати ресурси для модернізації та нових проєктів.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік.