Держбюджет-2026: на оборону і безпеку спрямують понад 2,8 трлн грн

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет на 2026 рік". Цей документ підтверджує, що головний пріоритет держави — це оборона та безпека. На ці цілі держава спрямовує на оборону колосальну суму — 2 трлн 807,1 млрд грн, або 27,2% ВВП.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування покриє грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння та боєприпасів, логістику, підтримку боєздатності та стратегічні резерви, що становить майже 60% усіх видатків бюджету.

Структура фінансування

Розподіл коштів загального фонду:

1 трлн 272,9 млрд грн — грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці у секторі безпеки й оборони;

709,8 млрд грн — закупівля озброєння та військової техніки: дрони, боєприпаси, обладнання (ця сума зросла на 1 млрд грн до другого читання);

373,7 млрд грн — інші напрями оборонного призначення;

139 млрд грн — резерв для оперативних рішень у разі надзвичайних викликів.

Також до Спеціального фонду надійде 281,7 млрд грн на оборонні програми. Це стратегічні інвестиції у виробництво озброєння, боєприпасів та технологічний розвиток української оборонки.

Особлива увага приділена розширенню оборонно-промислового комплексу (ОПК): 44,4 млрд грн використають на нові та розширені виробничі потужності для випуску боєприпасів, ракет, ППО та іншої оборонної продукції.

Такі інвестиції критично важливі, оскільки вони зміцнюють самостійність України та зменшують залежність від імпорту військової техніки. Бюджет також передбачає 30 млрд грн державних гарантій для підприємств, які виконують критично важливі оборонні контракти та розвивають виробництво.

Нагадаємо, наступного року бюджет Мінцифри становитиме 10,16 млрд грн. Пріоритет відомства залишається незмінним — створення й масштабування інновацій для поля бою. Майже 73% бюджету спрямують на грантові програми Brave1 — кластера оборонних технологій.