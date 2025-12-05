Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держбюджет-2026: на оборону і безпеку спрямують понад 2,8 трлн грн

гривні
У 2026 році на оборону і безпеку України спрямують понад 2,8 трлн грн

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет на 2026 рік". Цей документ підтверджує, що головний пріоритет держави — це оборона та безпека. На ці цілі держава спрямовує на оборону колосальну суму — 2 трлн 807,1 млрд грн, або 27,2% ВВП. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування покриє грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння та боєприпасів, логістику, підтримку боєздатності та стратегічні резерви, що становить майже 60% усіх видатків бюджету.

Структура фінансування

Розподіл коштів загального фонду:

  • 1 трлн 272,9 млрд грн — грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці у секторі безпеки й оборони; 
  • 709,8 млрд грн — закупівля озброєння та військової техніки: дрони, боєприпаси, обладнання (ця сума зросла на 1 млрд грн до другого читання);
  •  373,7 млрд грн — інші напрями оборонного призначення; 
  • 139 млрд грн — резерв для оперативних рішень у разі надзвичайних викликів.

Також до Спеціального фонду надійде 281,7 млрд грн на оборонні програми. Це стратегічні інвестиції у виробництво озброєння, боєприпасів та технологічний розвиток української оборонки.

Особлива увага приділена розширенню оборонно-промислового комплексу (ОПК): 44,4 млрд грн використають на нові та розширені виробничі потужності для випуску боєприпасів, ракет, ППО та іншої оборонної продукції.

Такі інвестиції критично важливі, оскільки вони зміцнюють самостійність України та зменшують залежність від імпорту військової техніки. Бюджет також передбачає 30 млрд грн державних гарантій для підприємств, які виконують критично важливі оборонні контракти та розвивають виробництво.

Держбюджет-2026: оборона і безпека України
Держбюджет-2026: оборона і безпека України / Міністерство фінансів України

Нагадаємо, наступного року бюджет Мінцифри становитиме 10,16 млрд грн. Пріоритет відомства залишається незмінним — створення й масштабування інновацій для поля бою. Майже 73% бюджету спрямують на грантові програми Brave1 — кластера оборонних технологій.

Автор:
Тетяна Ковальчук