Госбюджет-2026: на оборону и безопасность направят более 2,8 трлн грн

3 декабря Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете на 2026 год". Этот документ подтверждает, что главный приоритет государства – это оборона и безопасность. На эти цели государство направляет на оборону колоссальную сумму – 2 трлн 807,1 млрд грн, или 27,2% ВВП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Финансирование покроет денежное довольствие военных, закупку вооружения и боеприпасов, логистику, поддержку боеспособности и стратегические резервы, что составляет почти 60% всех расходов бюджета.

Структура финансирования

Распределение средств общего фонда:

1 трлн 272,9 млрд грн — денежное довольствие военнослужащих и оплата труда в секторе безопасности и обороны;

709,8 млрд грн - закупка вооружения и военной техники: дроны, боеприпасы, оборудование (эта сумма выросла на 1 млрд грн до второго чтения);

373,7 млрд грн – другие направления оборонного назначения;

139 млрд грн – резерв для оперативных решений в случае чрезвычайных вызовов.

Также в Специальный фонд поступит 281,7 млрд грн на оборонные программы. Это стратегические инвестиции в производство вооружения, боеприпасов и технологическое развитие украинской оборонки.

Особое внимание уделено расширению оборонно-промышленного комплекса (ОПК): 44,4 млрд грн используют на новые и расширенные производственные мощности для выпуска боеприпасов, ракет, ПВО и другой оборонной продукции.

Такие инвестиции критически важны, поскольку они укрепляют самостоятельность и уменьшают зависимость от импорта военной техники. Бюджет также предусматривает 30 млрд грн государственных гарантий для предприятий, выполняющих критически важные оборонные контракты и развивающие производство.

Госбюджет-2026: оборона и безопасность Украины / Министерство финансов Украины

Напомним, в следующем году бюджет Минцифры составит 10,16 млрд грн. Приоритет ведомства остается неизменным – создание и масштабирование инноваций для поля боя. Почти 73% бюджета будут направлены на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.