Почти 73% бюджета Минцифры в 2026 году будут направлены на грантовые программы Brave1: детали

В следующем году бюджет Министерства цифровой трансформации (Минцифры) составит 10,16 млрд. грн. Приоритет ведомства остается неизменным – создание и масштабирование инноваций для поля боя. Почти 73% бюджета будут направлены на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Brave1 и оборонные инновации

"Сейчас в фокусе производство ракет, искусственный интеллект, масштабирование производства собственных компонентов и взрывчатых веществ. Brave1 уже стал крупнейшим ангельским инвестором и выдал более 700 грантов на 2,6 млрд грн", - подчеркнул он.

Благодаря этому, в Украине разрабатываются передовые виды оружия.

В фокусе Минцифры:

производство ракет и всех видов БПЛА;

внедрение искусственного интеллекта (ИИ);

масштабирование производства собственных компонентов и взрывчатых веществ.

В следующем году критически важно ускорить цикл разработки современных решений, обеспечивающих технологическое превосходство над врагом.

Диджитализация услуг

Остальные средства бюджета предусмотрены на ключевые инициативы по диджитализации услуг и развитию экосистемы "Действие". Это финансирование будет направлено на публичные инвестиционные проекты, необходимые для разработки, модернизации и защиты государственных реестров и информационных систем.

Важным направлением является антикоррупционная деятельность. В планах на 2026 год – разработать онлайн-систему мониторинга игорного бизнеса. Запуск этой системы позволит:

значительно увеличить поступление в государственный бюджет;

превратить игорный бизнес в прозрачную, подотчетную индустрию.

Федоров подчеркнул, что команда Минцифры продолжит сотрудничество с международными партнерами, чтобы привлекать необходимую финансовую поддержку для создания удобных сервисов, внедрения искусственного интеллекта и всех важных инициатив.

Напомним, 4 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о старте программы Brave1 Components, которая должна профинансировать создание критически важных компонентов для дронов и других систем вооружения.