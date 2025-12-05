Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти 73% бюджета Минцифры в 2026 году будут направлены на грантовые программы Brave1: детали

Михаил Федоров
Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. / Минцифры

В следующем году бюджет Министерства цифровой трансформации (Минцифры) составит 10,16 млрд. грн. Приоритет ведомства остается неизменным – создание и масштабирование инноваций для поля боя. Почти 73% бюджета будут направлены на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Brave1 и оборонные инновации

"Сейчас в фокусе производство ракет, искусственный интеллект, масштабирование производства собственных компонентов и взрывчатых веществ. Brave1 уже стал крупнейшим ангельским инвестором и выдал более 700 грантов на 2,6 млрд грн", - подчеркнул он.

Благодаря этому, в Украине разрабатываются передовые виды оружия.

В фокусе Минцифры:

  • производство ракет и всех видов БПЛА;
  • внедрение искусственного интеллекта (ИИ);
  • масштабирование производства собственных компонентов и взрывчатых веществ.

В следующем году критически важно ускорить цикл разработки современных решений, обеспечивающих технологическое превосходство над врагом.

Диджитализация услуг

Остальные средства бюджета предусмотрены на ключевые инициативы по диджитализации услуг и развитию экосистемы "Действие". Это финансирование будет направлено на публичные инвестиционные проекты, необходимые для разработки, модернизации и защиты государственных реестров и информационных систем.

Важным направлением является антикоррупционная деятельность. В планах на 2026 год – разработать онлайн-систему мониторинга игорного бизнеса. Запуск этой системы позволит:

  • значительно увеличить поступление в государственный бюджет;
  • превратить игорный бизнес в прозрачную, подотчетную индустрию.

Федоров подчеркнул, что команда Минцифры продолжит сотрудничество с международными партнерами, чтобы привлекать необходимую финансовую поддержку для создания удобных сервисов, внедрения искусственного интеллекта и всех важных инициатив.

Напомним, 4 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о старте программы Brave1 Components, которая должна профинансировать создание критически важных компонентов для дронов и других систем вооружения.

Автор:
Татьяна Ковальчук