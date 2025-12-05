Запланована подія 2

Майже 73% бюджету Мінцифри у 2026 році буде спрямовано на грантові програми Brave1: деталі

Михайло Федоров
Перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. / Мінцифри

Наступного року бюджет Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри) становитиме 10,16 млрд грн. Пріоритет відомства залишається незмінним — створення й масштабування інновацій для поля бою. Майже 73% бюджету спрямують на грантові програми Brave1 — кластера оборонних технологій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Brave1 та оборонні інновації

"Зараз у фокусі виробництво ракет, штучний інтелект, масштабування виробництва власних компонентів та вибухових речовин. Brave1 уже став найбільшим ангельським інвестором та видав понад 700 грантів на 2,6 млрд грн", — підкреслив він.

Завдяки цьому в Україні розробляються передові види зброї.

У фокусі Мінцифри:

  • виробництво ракет та всіх видів БпЛА; 
  • впровадження штучного інтелекту (ШІ); 
  • масштабування виробництва власних компонентів та вибухових речовин.

Наступного року критично важливо прискорити цикл розробки сучасних рішень, які забезпечать технологічну перевагу над ворогом.

Діджиталізація послуг

Інші кошти бюджету передбачені на ключові ініціативи з діджиталізації послуг та розвитку екосистеми "Дія". Це фінансування піде на публічні інвестиційні проєкти, необхідні для розробки, модернізації та захисту державних реєстрів й інформаційних систем.

Важливим напрямком є антикорупційна діяльність. У планах на 2026 рік — розробити онлайн-систему моніторингу грального бізнесу. Запуск цієї системи дасть змогу:

  • значно збільшити надходження до державного бюджету; 
  • перетворити гральний бізнес на прозору, підзвітну індустрію.

Федоров наголосив, що команда Мінцифри продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, щоб залучати необхідну фінансову підтримку для створення зручних сервісів, упровадження штучного інтелекту та реалізації всіх важливих ініціатив.

Нагадаємо, 4 грудня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про старт програми Brave1 Components, яка має профінансувати створення критично важливих компонентів для дронів та інших систем озброєння. 

Автор:
Тетяна Ковальчук