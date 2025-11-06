Голосовий ШІ у держсервісах: Україна розширює співпрацю з ElevenLabs – Федоров

Україна продовжує впроваджувати штучний інтелект у державні сервіси. Кожен українець зможе отримувати послуги просто через голосове повідомлення в чаті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він провів зустріч зі співзасновником і генеральним директором ElevenLabs Маті Станішевським у рамках WINWIN Summit, де сторони обговорили розширення інтеграції голосових технологій компанії в українські цифрові сервіси.

ElevenLabs визнана світовим лідером у галузі голосових ШІ-технологій. Результатом першої співпраці став запуск цифрового двійника, який вже працює на технологіях компанії.

Наразі компанії планують новий етап, що передбачає інтеграцію голосового ШІ у ключові державні платформи:

"Дія";

"Мрія";

"Дія.Освіта";

Внутрішні AI-рішення для уряду.

"Взаємодія з державою має бути такою ж простою, як спілкування з рідними в месенджерах. Для цього ми інтегруємо штучний інтелект у державні сервіси, щоб ви отримували послуги так само легко, як замовляли доставку чи таксі", - наголосив Федоров.

Раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.