Голосовой ИИ в госсервисах: Украина расширяет сотрудничество с ElevenLabs — Федоров

Федоров
Федоров встретился с соучредителем и генеральным директором ElevenLabs / Минцифры

Украина продолжает внедрять искусственный интеллект в государственные сервисы. Каждый украинец сможет получать услуги прямо из-за голосового сообщения в чате.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он провел встречу с соучредителем и генеральным директором ElevenLabs Мати Станишевским в рамках WINWIN Summit, где стороны обсудили расширение интеграции голосовых технологий компании в украинские цифровые сервисы.

ElevenLabs признана мировым лидером в области голосовых ИИ технологий. Результатом первого сотрудничества стал запуск цифрового двойника, уже работающего на технологиях компании.

В настоящее время компании планируют новый этап, предусматривающий интеграцию голосового ИИ в ключевые государственные платформы:

  • "Дія";
  • "Мрія";
  • "Дія.Освіта";
  • Внутренние AI-решения для правительства.

"Взаимодействие с государством должно быть таким же простым, как общение с родными в мессенджерах. Для этого мы интегрируем искусственный интеллект в государственные сервисы, чтобы вы получали услуги так же легко, как заказывали доставку или такси", - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" искусственный интеллект уже обрабатывает более 85% обращений граждан. ИИ-консультант без участия оператора предоставляет консультации по более чем 150 государственным услугам, а ответы пользователи получают в течение пяти секунд.

Автор:
Татьяна Бессараб