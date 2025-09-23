Ответ за 5 секунд: 85% обращений в "Дії" уже решает ИИ

В приложении "Дія" искусственный интеллект уже обрабатывает более 85% обращений граждан. ИИ-консультант без участия оператора предоставляет консультации по более чем 150 государственным услугам, а ответы пользователи получают в течение пяти секунд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как работает чатбот "Дії" с ИИ

"Три месяца назад мы внедрили ИИ в службе поддержки. Искусственный интеллект изменил ожидания людей, поэтому государственные сервисы должны быть столь же быстрыми и разумными", - написал он.

Сейчас АІ-консультант правильно отвечает на 85% обращений, предоставляя консультации по более чем 150 государственным услугам без участия оператора.

Чатбот максимально упрощен - пользователю нужно только задать вопрос АІ, без дополнительных кнопок или меню. Благодаря этому взаимодействие граждан с государственными сервисами стало быстрым и удобным.

Искусственный интеллект обеспечивает ответы в течение пяти секунд, что значительно ускоряет обслуживание пользователей.

АІ-консультант самостоятельно определяет продукт и тематику обращения, а сложные случаи фиксирует из-за специальных форм.

Искусственный интеллект работает круглосуточно и уже обработал более 350 тысяч диалогов. Благодаря АІ доля случаев "операторы заняты" снизилась с 5–7% до менее 0,01%.

Операторы теперь прорабатывают всего 10–15% уникальных сложных обращений. Их нагрузка сократилась на 79% — с более чем 80 тысяч до 17 тысяч уникальных диалогов.

Напомним, в Украине выписку о несудимости с апостилем теперь можно заказать через приложение "Дія". Это удобно для тех, кто поступает в иностранный вуз, ищет работу за границей, оформляет визу или вид на жительство.