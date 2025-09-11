Выписку о несудимости с апостилем теперь можно заказать в "Дії"

В Украине выписку о несудимости с апостилем теперь можно заказать через приложение "Дії". Это удобно для тех, кто поступает в иностранный вуз, ищет работу за границей, оформляет визу или вид на жительство.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дії".

Теперь не нужно стоять в очередях, тратить время на поездки или пользоваться посредниками. Достаточно нескольких кликов в приложении и запрос отправляется в обработку.

Готовый документ можно получить по Укрпочте или забрать лично в МВД в Киеве.

Как оформить подъемник

Обновите и авторизуйтесь в приложении "Дія"; Выделите Сервисы → Справки и выдержки → Выдержка о несудимости; Выберите цель запроса, тип извлечения и заполните данные о себе; Укажите формат документа: цифровой или бумажный; Выберите способ получения бумажного извлечения; Добавьте контакты, проверьте данные и отправьте запрос.

Если выбрана бумажная выдержка, останется только произвести оплату в течение 24 часов, после чего документ будет подготовлен.

Получить выписку могут пользователи от 14 лет, авторизованные в "Дії", имеющие налоговый номер и ID-карту (биометрический паспорт или вид на жительство).

Заметим, с мая 2025 подорожала оплата за апостиль, который необходим для использования украинских документов в большинстве стран мира.