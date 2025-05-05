В Украине в 12 раз подорожала процедура подтверждения дипломов и справок

С 3 мая 2025 подорожала оплата за апостиль, который необходим для использования украинских документов в большинстве стран мира.

В то же время проставление апостиля является одной из самых популярных услуг государственной регистрации, особенно сейчас, когда многие украинцы-беженцы пытаются устроиться на работу за границей или продать свое имущество в Украине.

Ранее стоимость апостилирования для физлиц составляла 51 гривну, теперь 610 гривен. Для юридических лиц цена на апостиль выросла с 85 до 1060 гривен.

Это значит, что увеличится размер платы за проставление апостиля на всех документах, выданных органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на документах оформляющих нотариусы Украины.

Апостиль — способ легализации украинских документов: для этого проставляется штамп апостиля на оригинале документа или его нотариальной копии. Иными словами, эта отметка свидетельствует о действительности подписей, статусе лиц, печатей и проставляется на украинских документах, которые будут использоваться за рубежом во всех странах-участницах Гаагской конвенции.

Как рассказала в комментарии Delo.ua адвокат компании "Наказ" Наталья Чацкис, роль апостиля важна в использовании и легализации украинских документов именно за рубежом.

"Когда вы приходите к нотариусу в Украине, удостоверяете какую-то доверенность и потом хотите использовать ее, например, в Канаде, нотариус подтверждает, что именно вы пришли и подписали документ. Такая функция нотариуса. Но как Канада убедится, что это действительно был нотариус? Для этого используется апостиль, с помощью которого госорган подтверждает, что процедуру провел действующий нотариус, с действующими подписью и печатью", - объяснила адвокат.

Аналогично проходит подтверждение законности судебных решений, издаваемых в Украине на обычном бланке А4. Апостиль подтвердит, что это действительно оригинал решения, что это настоящая печать и подпись действующего судьи. По сути компетентный орган сверяет подписи и печати с оригиналами, добавила адвокат.

По словам Натальи Чацкис, резкий рост стоимости апостилирования связан с тем, что она не изменялась за последние 20 лет.

До сих пор порядок оплаты услуг по проставлению апостиля регулировался приказом Министерства юстиции Украины от 18 декабря 2003 года №161/5 "О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля". Согласно ему, украинцев, иностранных граждан и лиц без гражданства стоимость апостиля составляла 3 необлагаемых минимума доходов граждан — 51 гривна, для юрлиц — 5 необлагаемых минимумов — 85 гривен.

На какие документы проставляется апостиль

Апостиль применим к различным категориям документов. Обычно это документы, подтверждающие компетенцию или уровень образования лица, выданными аккредитованными учебными заведениями, госорганами предприятиями и организациями, относящимися к сфере образования и науки или нотариальные документы:

дипломы об образовании, аттестаты и свидетельства об окончании учебных заведений, дипломы об образовании,

сертификаты о присвоении ученых степеней;

судебные решения и на документах, исходящих от органов прокуратуры Украины, органов юстиции,

разные свидетельства и справки, в т.ч. справки о несудимости, свидетельства, выданные органами ЗАГСа,

весь список нотариальных документов.

Нельзя поставить апостиль на:

паспорта;

военные билеты;

трудовые книжки;

разрешения на оружие;

техпаспорта на автомобиле;

законы и другие нормативные акты;

переписка между учреждениями.

Также не апостилируют подлинники официальных документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР, объясняют в Минюсте.

Кто уполномочен проставлять апостиль

Компетентными органами для проставления апостиля в Украине определены:

Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел;

Министерство образования,

Министерство иностранных дел,

государственные и приватные нотариусы.

Процедура проставления апостиля

Вопрос оформления апостиля возникает обычно при получении вида на жительство, права на работу или обучение за границей, когда человеку необходимо подготовить целый перечень документов, подтверждающих его личность, семейное положение, образование и т.д.

За рубежом украинские документы нелегитимны для принимающей стороны, если они не переведены на государственный язык страны, в которой физлицо планирует находиться. Чтобы легализовать документ специальным штампом – апостилем, необходимо:

Собрать все документы и справки, требуемые иностранным учреждением; Обратиться к нотариусу, который на всех украинских документах/справках, требуемых принимающей страной, проставляет штамп апостиля; Нотариус переведет апостилированные документы на язык страны, для которой эти документы необходимы; Нотариус удостоверит перевод.

Заявление о проставлении апостиля может подать любое лицо при предъявлении: документа, удостоверяющего личность гражданина Украины, соответствующего документа, если заявитель — иностранец.

К заявлению о проставлении апостиля прилагается:

оригинал документа, на котором необходимо проставить апостиль;

документ об оплате услуги по проставлению апостиля или документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты, или его заверенная копия.

В случае пребывания заявителя за границей проставление апостиля может осуществляться по его обращению, направленному почтовой связью в Министерство юстиции Украины или территориальный орган Министерства юстиции Украины.

Апостиль проставляется непосредственно на свободном от текста месте документа или на его оборотной стороне или на отдельном листе должностным лицом компетентного органа. (в таком случае отдельный лист подшивается красной или белой нитью к документу и удостоверяется подписью и печатью).

Обычно оформление апостиля длится от 3 до 5 рабочих дней, в МОН процедура может занять до 30 рабочих дней.

В каких случаях возможен отказ в апостилировании

В проставлении апостиля на документе может быть отказано случаю, если:

документ назначается для использования в стране, которая не присоединилась к Конвенции или является участницей Конвенции, но выразила возражения против присоединения Украины в соответствии со статьей 12 Конвенции;

не подтверждено качество лица, в котором оно выступало, подлинность подписи на документе которого проверяется при проставлении апостиля;

документ не соответствует образцу или форме, установленному на дату его выдачи и не отвечает требованиям по составу и порядку размещения обязательных реквизитов;

текст документа невозможно прочесть в результате повреждения;

документ написан или подписан карандашом или получен через средства факсимильной связи;

в документе есть исправления или дописки;

в полномочия ведомства не входит проставление апостиля на документе;

компетентный орган не имеет образцов соответствующих подписей, печатей или штампов.

Для каких стран нужно удостоверить апостиль, для которых не нужно

Штамп апостиля используют только страны-участники «Гаазской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года». Апостилем используют большинство стран, их перечень можно найти по ссылке .

Однако легализовать документы можно и без апостиля, отмечает Наталья Чацкис. Например, из-за консульской легализации за границей. Однако эта процедура гораздо сложнее и занимает больше времени.

Кроме того, в некоторых странах документы принимаются абез апостиля и консульской легализации. На основании Минской конвенции 1993 г. ни апостиль, ни консульская легализация украинских документов не нужны в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане.

Кроме того, Украина имеет двусторонние договоры о правовой помощи, отменяющие необходимость апостиля и консульской легализации со следующими странами: Болгария, Вьетнам, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Монголия, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Венгрия, Чех.

Для подтверждения действительности украинских документов в этих странах может потребоваться только официальный перевод документа и нотариальное удостоверение.