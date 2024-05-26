Дарение и завещание: чем отличаются договора и когда лучше применять

Момент приобретения собственности – самое важное различие между завещанием и договором дарения.

Владельцам недвижимости, которые колеблются, как лучше "передать имущество" детям - через завещание или дарение, следует учитывать существенную разницу между этими сделками.

Во-первых, договоры отличаются сроками оформления.

При наследовании по завещанию минимум 6-месячный срок от смерти наследодателя (на время действия военного положения постановлением Кабмина №164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» срок увеличен до 10 месяцев). А при дарении, при условии наличия необходимого пакета документов, вступить в право собственности можно в течение одного дня, объяснила Delo.ua адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Юлия Юрченко.

Во-вторых, различия есть в определении лица, оказывающего юридически значимое действие. Завещание составляется исключительно наследодателем. Договор дарения может быть совершен представителем при условии надлежащего оформления документов, предоставляющих право действовать от имени и в интересах дарителя.

Третье - самое важное - договора отличаются в первую очередь разной процедурой обретения права собственности.

"Переход права собственности в случае наследования по завещанию возможен исключительно после смерти лица, составившего завещание. То есть наследник становится собственником после завершения процедуры оформления наследства. В случае дарения – после государственной регистрации права собственности на основании договора дарения, то есть еще при жизни дарителя", - подчеркивает Юрченко.

На практике, как отметил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько, известны случаи, когда одаренный начал проживать в подаренном доме, а затем требовал от дарителя выселиться из жилья на вполне законном основании, хотя устные договоренности могли быть другими. В таком случае для лица, желающего "передать" имущество, лучше его оформить через завещание, у дарителя есть больше рисков остаться на улице.

"Завещатель до самой смерти остается собственником недвижимого или иного имущества, а наследник сначала должен открыть наследство. Даритель не может вносить никаких дополнений и изменений в договор дарения после его подписания, а завещатель может изменять содержание завещания, отменить его или сделать наследником другого человека", – уточнил адвокат.



В-четвертых, следует помнить об обязательной части по наследству, которую имеют наследники несовершеннолетние и инвалиды независимо от содержания завещания. То есть если на момент смерти завещателя будут наследники, входящие в такой перечень, то лицо, которому завещатель в целом намеревался передать имущество, получит лишь определенную его долю. В договоре дарения такого условия нет, отмечают юристы.

Больше о нюансах проводов читайте в статьях Delo.ua "Как оформить договор дарения: особенности военного положения" и "Новые правила наследования: что меняется в 2024 году".