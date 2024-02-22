Как составить завещание, сколько это стоит и почему важна последняя воля

Delo.ua выяснило, как должно выглядеть завещание, кто его удостоверяет и какие документы нужно подать на его оформление.

В Гражданском кодексе Украины определено наследование двумя способами: по закону и по завещанию, которое еще называют личным распоряжением относительно своего имущества на случай смерти.

Юристы обычно отмечают, что наличие завещания – это лучше, чем его отсутствие. Особенно если завещатель имеет сложную работу или его жизнь в опасности. В то же время, только 20-25% украинцев прибегают к оформлению завещания, остальные рассчитывают на закон и порядочность родственников.

Как составить завещание: требования и особенности

В Украине действует принцип свободы завещания - это значит, что завещатель свободен в выборе наследников - он может передать свое имущество одному или нескольким физическим лицам, также он имеет право без указания причин лишить права на наследование любого из числа наследников.

Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Не имеют прав составлять завещание: несовершеннолетние, хронические психические больные и люди, которые не осознают своих действий или не могут управлять ими. Впрочем, недееспособность личности должна быть официально подтверждена.

Ключевые требования к завещанию:

документ составляется обязательно в письменной форме и должен быть лично подписан завещателем,

указывается дата и место рождения завещателя, а также его фамилия, имя, отчество,



необходимо указать место и время его составления,

прилагается перечень прав и обязанностей, перечень движимого и недвижимого имущества, перечень ценных бумаг, которые передаются по завещанию,



указывается перечень наследников, которым передается имущество или имущественные права и обязанности, а также перечень лиц, лишенных права на наследование,

документ должен быть обязательно заверен нотариусом или другим должностным лицом.

Назначить своими наследниками завещатель может не только одно или несколько физлиц (не обязательно из семьи), но и юридических лиц, или государство.

Также этим документом завещатель имеет право лишить наследства тех, кто на него рассчитывает. Исключением из этого правила являются недееспособные лица в семье .

Завещатель может обязать наследника совершить определенные действия неимущественного характера, например, распорядиться личными бумагами, совершить определенным образом ритуал погребения или совершить определенные действия, направленные на достижение общественно-полезной цели.

Также завещатель может назначить наследника – на случай, если последний умрет до открытия наследства, не примет его, откажется от его принятия или будет отстранен от права на наследование, а также в случае отсутствия условий, указанных в завещании.

К нотариусу при составлении завещания следует прийти с паспортом и идентификационным кодом.

Что касается содержания написанного в документе, юристы советуют прописать заповедное имущество детализировано. Также стоит обратиться к нотариусу, проверить, в порядке ли все документы собственности, чтобы не создавать для своей семьи лишние проблемы, пояснил в комментарии Delo.ua адвокат, руководитель судебной практики ЮК “RIYAKO&PARTNERS” Николай Максимов.

"Обычно пишут, что все наследственное имущество, которое будет в собственности на момент смерти, передается наследникам. Если бумаги не приведены в порядок, это создает проблемы. Например, утеряны документы, не зарегистрированы права, не приватизирована квартира. Наследникам придется решать все эти проблемы: придется восстанавливать документы, в некоторых случаях может быть судебный процесс", - подчеркнул адвокат.

Гражданский кодекс не ограничивает право завещателя упразднять завещание, вносить в него изменения, писать новое распоряжение. Но именно последний из аповитов полностью отменяет все предыдущие.

Выполнение завещания и приобретение имущественных прав

Для выполнения завещания определяется лицо исполнителя – он назначается самим завещателем, нотариусом или назначен по инициативе наследников.

Исполнитель завещания совершает необходимые действия с целью воли завещателя, записанной в завещании. Полномочия исполнителя завещания продолжаются до полного осуществления воли наследодателя. Плата за услуги исполняющийся может быть определена в завещании, если нет - размер может быть определен по договоренности исполнителя завещания и наследников, а в случае спора – судом.

Завещатель может поручить исполнение завещания человеку с полной гражданской дееспособностью или юрлицу, например, если следует проследить, выполнили ли наследники условия завещания, от выполнения которых зависит допущение их к наследованию.

По закону при удостоверении завещания обязательным условием должно быть присутствие не менее двух свидетелей, если завещатель по объективным причинам не может сам прочесть свое завещание и если удостоверяет завещание не нотариус. Свидетели должны присутствовать и тогда, когда само удостоверение осуществляется по желанию завещателя.

Толкование завещания может быть осуществлено после открытия наследства самими наследниками. В случае спора между наследниками толкование завещания осуществляется судом.

Установленный в документе наследник может не получить все завещанное имущество, отметила в комментарии Delo.ua адвокат-партнер ЮК «WINNER» Светлана Круторогова. Ведь по закону обязательная часть гарантируется нетрудоспособным сленам семьи.

"Статьей 1241 ГК Украины определено право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Это малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители - они наследуют, независимо от содержания завещания, принадлежала каждому из них в случае наследования по закону. Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение", - отметила адвокат.

В обязательную долю по наследству, по словам адвоката, причисляется стоимость вещей обычной домашней обстановки и употребления, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, перешедших к ней как к наследнику.

"Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны только в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю", - пояснила Круторогова.

Если наследники не принимают наследства в течение шести месяцев со дня смерти завещателя, они лишаются права на него, а именно право принять наследство переходит к наследникам по закону.

Часть наследства, не охваченная завещанием, наследуется наследниками по закону на общих основаниях.

Какие бывают завещания

Украинское законодательство предусматривает завещания разных видов. Основные из них следующие:

Персональное завещание - это документ, заключаемый завещателем по стандартной процедуре без дополнительных условий или другой специфики.

Завещание с условием, когда к наследнику перейдут соответствующие права и обязанности или имущество, если он выполнит условия, поставленные завещателем.

"Условием может быть, например, получение высшего образования, женитьба или предоставление права пользования своим имуществом другим лицам. При этом условие, определенное в завещании, будет считаться ничтожным, если оно противоречит закону или моральным устоям общества", - пояснил в комментарии Delo.ua юрист компании IBC Legal Services Лев Пирогов.

В то же время наследник, назначенный в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным на том основании, что он не знал о нем, или если наступление условия от него не зависело .

Если же наследник с условием не согласен, то наследовать он не сможет и имущество переходит к наследникам по закону или другому лицу (если завещатель указал другое лицо в случае непринятия условий завещания).

Секретное завещание – то, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Завещатель имеет право подать документ в заклеенном конверте с личной подписью. Тогда нотариус ставит на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

"Получив информацию об открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания, уведомляет его членов семьи и родственников наследодателя, если их место жительства ему известно, или делает об этом уведомление в печатных СМИ. В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, на котором хранилось завещание, и объявляет его содержание. Также по объявлению завещания составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается содержание завещания", - пояснила Круторогова.

Завещание супругов. Семейная пара имеет право составить общее завещание по отношению к имуществу, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. Особенностью такого завещания является то, что после смерти одного из супругов такое общее завещание менять уже нельзя.

В случае составления общего завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании.

При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от общего завещания - отказ тоже подлежит нотариальному удостоверению.

Кто имеет право удостоверить завещание

Завещание обычно удостоверяется нотариусом. Однако, кроме секретного, завещание может быть удостоверено должностным лицом органа местного самоуправления, если в населенном пункте нет нотариуса (ст. 1251 ГК Украины), или другими должностными лицами, отметила Светлана Круторогова. Такие завещания удостоверяются при свидетелях и приравниваются к завещаниям, удостоверенным нотариусами.

Так, статья 1252 ГК РФ предусматривает случаи, при наличии которых завещание может быть удостоверено другими должностными лицами :

1. Если это завещание лица, находящегося на лечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, а также лица, проживающего в доме престарелых и лиц с инвалидностью, оно может быть удостоверено главврачом или дежурным врачом больницы, госпиталя, другого стационарного медучреждения, а также начальником госпиталя, директором или главврачом дома для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

2. Завещание лица, находящегося во время плавания на морском, речном судне, ходящем под флагом Украины, может быть удостоверено капитаном этого судна.

3. Завещание лица, находящегося в поисковой или иной экспедиции, может быть удостоверено начальником этой экспедиции.

4. Завещание военнослужащего может быть удостоверено командиром части, соединения, учреждения или заведения.

5. Завещание лица, держащегося в учреждении исполнения наказаний, может быть удостоверено начальником такого учреждения.

6. Завещание лица, содержащегося в следственном изоляторе, может быть удостоверено начальником следственного изолятора.

Завещание и особенности военного положения

В условиях военного положения 28 февраля 2022 года правительство Украины приняло постановление №164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения».

Согласно постановлению, завещания военнослужащих ВСУ, правоохранителей, органов гражданской защиты, которые привлекаются к обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, могут удостоверяться командиром этих формирований или другим уполномоченным командиром лицом с последующей отправкой завещаний через Генштаб ВСУ, Минобороны, или его территориального органа для обеспечения их регистрации нотариусами в Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре, проводимом в четко определенные сроки для каждого из перечисленных органов.

"Стоит внимание тот факт, что Постановлением № 164, в частности, установлено: в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариусы отказывают гражданам РФ в совершении нотариальных действий. Исключением являются случаи удостоверения завещания военнопленного и удостоверение подлинности подписи на заявлении о выходе из гражданства РФ", - подчеркнула Светлана Круторогова.

Также постановление позволяет удостоверять завещания без использования специальных бланков нотариальных документов. Завещания, удостоверенные без использования бланков, подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей и Наследственном реестре.

Как составить завещание за границей

Завещание – это личное распоряжение, поэтому запрещается удостоверять его через других представителей.

Составить завещание гражданам Украины, которые находятся за границей на постоянно или в статусе беженцев, могут помочь в украинском консульстве.

Человек составляет завещание, обращается в консульство, там его удостоверяют, и документ будет работать наравне с нотариально удостоверенным. Или лицо может обратиться к иностранному нотариусу, чтобы удостоверить завещание. Только тогда он будет иметь юридическую силу в Украине.

Можно ли обжаловать завещание

При определенных обстоятельствах завещание может быть признано недействительным. Если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле, суд признает недействительным документ по иску заинтересованной стороны.

"Завещание, составленное лицом, не имеющим на это права (ограниченно дееспособный или недееспособный завещатель), или же завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы (письменная форма) и удостоверение (нотариальное или другим уполномоченным на удостоверение лицом), является ничтожным. Недействительность отдельного распоряжения, содержащаяся в завещании, не чревата недействительностью другой его части" - объяснил Лев Пирогов.

Согласно ст. 1257 Гражданского кодекса, обжаловать завещание как ничтожное можно, используя следующие способы защиты:

1) если завещание не содержит содержания требований, указанных в Порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, противоречит законодательству и моральным устоям общества. Если завещание не было удостоверено нотариусом или другим уполномоченным на это лицом (врачом, командиром воинской части и т.п.).

2) если завещание было составлено, например, под насильственным давлением, а также лицом, которое является психически больным (ограниченно дееспособным или недееспособным).

Сколько стоит составить завещание

За удостоверение завещания государственные нотариусы взимают государственную пошлину в размерах, установленных действующим законодательством (259 грн.). Также нотариусы - частные и государственные - за совершение таких нотариальных действий производят плату, размер которой определяется по договоренности между нотариусом и физическим или юридическим лицом. Обычно стоимость услуг нотариуса стоит 2-6 тысяч гривен.

Оформление наследства при исполнении завещания стоит дороже – минимальная стоимость 6-8 тыс. гривен.

"У нас был клиент с наследованием небольшой однокомнатной квартиры, все документы были в порядке, сделали техпаспорт дополнительно на эту квартиру, получили справку из БТИ – это стоило ориентировочно 2,5 тыс гривен. Услуги нотариуса – 4,5 тыс. гривен. Все вместе вышло около 7 тысяч гривен - это минимальный бюджет. Другая ситуация, когда наследовали несколько земельных участков, жилой дом с участком, несколько автомобилей и несколько квартир. Тут нужно было сделать много документов, нотариус выдает по каждому объекту отдельное свидетельство о праве на наследство. Услуги нотариуса обошлись около 1 тысячи долларов", - рассказал Максимов.

В среднем сроки оформления наследства – 2-2,5 месяца после 6-месячного срока, если имущество не имеет проблем с документами.