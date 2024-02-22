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Как составить завещание, сколько это стоит и почему важна последняя воля
Delo.ua выяснило, как должно выглядеть завещание, кто его удостоверяет и какие документы нужно подать на его оформление.
- Как составить завещание: требования и особенности
- Выполнение завещания и приобретение имущественных прав
- Какие бывают завещания
- Кто имеет право удостоверить завещание
- Завещание и особенности военного положения
- Как составить завещание за границей
- Можно ли обжаловать завещание
- Сколько стоит составить завещание
В Гражданском кодексе Украины определено наследование двумя способами: по закону и по завещанию, которое еще называют личным распоряжением относительно своего имущества на случай смерти.
Юристы обычно отмечают, что наличие завещания – это лучше, чем его отсутствие. Особенно если завещатель имеет сложную работу или его жизнь в опасности. В то же время, только 20-25% украинцев прибегают к оформлению завещания, остальные рассчитывают на закон и порядочность родственников.
Как составить завещание: требования и особенности
В Украине действует принцип свободы завещания - это значит, что завещатель свободен в выборе наследников - он может передать свое имущество одному или нескольким физическим лицам, также он имеет право без указания причин лишить права на наследование любого из числа наследников.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Не имеют прав составлять завещание: несовершеннолетние, хронические психические больные и люди, которые не осознают своих действий или не могут управлять ими. Впрочем, недееспособность личности должна быть официально подтверждена.
Ключевые требования к завещанию:
- документ составляется обязательно в письменной форме и должен быть лично подписан завещателем,
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указывается дата и место рождения завещателя, а также его фамилия, имя, отчество,
- необходимо указать место и время его составления,
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прилагается перечень прав и обязанностей, перечень движимого и недвижимого имущества, перечень ценных бумаг, которые передаются по завещанию,
- указывается перечень наследников, которым передается имущество или имущественные права и обязанности, а также перечень лиц, лишенных права на наследование,
- документ должен быть обязательно заверен нотариусом или другим должностным лицом.
Назначить своими наследниками завещатель может не только одно или несколько физлиц (не обязательно из семьи), но и юридических лиц, или государство.
Также этим документом завещатель имеет право лишить наследства тех, кто на него рассчитывает. Исключением из этого правила являются недееспособные лица в семье .
Завещатель может обязать наследника совершить определенные действия неимущественного характера, например, распорядиться личными бумагами, совершить определенным образом ритуал погребения или совершить определенные действия, направленные на достижение общественно-полезной цели.
Также завещатель может назначить наследника – на случай, если последний умрет до открытия наследства, не примет его, откажется от его принятия или будет отстранен от права на наследование, а также в случае отсутствия условий, указанных в завещании.
К нотариусу при составлении завещания следует прийти с паспортом и идентификационным кодом.
Что касается содержания написанного в документе, юристы советуют прописать заповедное имущество детализировано. Также стоит обратиться к нотариусу, проверить, в порядке ли все документы собственности, чтобы не создавать для своей семьи лишние проблемы, пояснил в комментарии Delo.ua адвокат, руководитель судебной практики ЮК “RIYAKO&PARTNERS” Николай Максимов.
"Обычно пишут, что все наследственное имущество, которое будет в собственности на момент смерти, передается наследникам. Если бумаги не приведены в порядок, это создает проблемы. Например, утеряны документы, не зарегистрированы права, не приватизирована квартира. Наследникам придется решать все эти проблемы: придется восстанавливать документы, в некоторых случаях может быть судебный процесс", - подчеркнул адвокат.
Гражданский кодекс не ограничивает право завещателя упразднять завещание, вносить в него изменения, писать новое распоряжение. Но именно последний из аповитов полностью отменяет все предыдущие.
Выполнение завещания и приобретение имущественных прав
Для выполнения завещания определяется лицо исполнителя – он назначается самим завещателем, нотариусом или назначен по инициативе наследников.
Исполнитель завещания совершает необходимые действия с целью воли завещателя, записанной в завещании. Полномочия исполнителя завещания продолжаются до полного осуществления воли наследодателя. Плата за услуги исполняющийся может быть определена в завещании, если нет - размер может быть определен по договоренности исполнителя завещания и наследников, а в случае спора – судом.
Завещатель может поручить исполнение завещания человеку с полной гражданской дееспособностью или юрлицу, например, если следует проследить, выполнили ли наследники условия завещания, от выполнения которых зависит допущение их к наследованию.
По закону при удостоверении завещания обязательным условием должно быть присутствие не менее двух свидетелей, если завещатель по объективным причинам не может сам прочесть свое завещание и если удостоверяет завещание не нотариус. Свидетели должны присутствовать и тогда, когда само удостоверение осуществляется по желанию завещателя.
Толкование завещания может быть осуществлено после открытия наследства самими наследниками. В случае спора между наследниками толкование завещания осуществляется судом.
Установленный в документе наследник может не получить все завещанное имущество, отметила в комментарии Delo.ua адвокат-партнер ЮК «WINNER» Светлана Круторогова. Ведь по закону обязательная часть гарантируется нетрудоспособным сленам семьи.
"Статьей 1241 ГК Украины определено право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Это малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители - они наследуют, независимо от содержания завещания, принадлежала каждому из них в случае наследования по закону. Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение", - отметила адвокат.
В обязательную долю по наследству, по словам адвоката, причисляется стоимость вещей обычной домашней обстановки и употребления, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, перешедших к ней как к наследнику.
"Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны только в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю", - пояснила Круторогова.
Если наследники не принимают наследства в течение шести месяцев со дня смерти завещателя, они лишаются права на него, а именно право принять наследство переходит к наследникам по закону.
Часть наследства, не охваченная завещанием, наследуется наследниками по закону на общих основаниях.
Какие бывают завещания
Украинское законодательство предусматривает завещания разных видов. Основные из них следующие:
Персональное завещание - это документ, заключаемый завещателем по стандартной процедуре без дополнительных условий или другой специфики.
Завещание с условием, когда к наследнику перейдут соответствующие права и обязанности или имущество, если он выполнит условия, поставленные завещателем.
"Условием может быть, например, получение высшего образования, женитьба или предоставление права пользования своим имуществом другим лицам. При этом условие, определенное в завещании, будет считаться ничтожным, если оно противоречит закону или моральным устоям общества", - пояснил в комментарии Delo.ua юрист компании IBC Legal Services Лев Пирогов.
В то же время наследник, назначенный в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным на том основании, что он не знал о нем, или если наступление условия от него не зависело .
Если же наследник с условием не согласен, то наследовать он не сможет и имущество переходит к наследникам по закону или другому лицу (если завещатель указал другое лицо в случае непринятия условий завещания).
Секретное завещание – то, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Завещатель имеет право подать документ в заклеенном конверте с личной подписью. Тогда нотариус ставит на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.
"Получив информацию об открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания, уведомляет его членов семьи и родственников наследодателя, если их место жительства ему известно, или делает об этом уведомление в печатных СМИ. В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, на котором хранилось завещание, и объявляет его содержание. Также по объявлению завещания составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается содержание завещания", - пояснила Круторогова.
Завещание супругов. Семейная пара имеет право составить общее завещание по отношению к имуществу, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. Особенностью такого завещания является то, что после смерти одного из супругов такое общее завещание менять уже нельзя.
В случае составления общего завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании.
При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от общего завещания - отказ тоже подлежит нотариальному удостоверению.
Кто имеет право удостоверить завещание
Завещание обычно удостоверяется нотариусом. Однако, кроме секретного, завещание может быть удостоверено должностным лицом органа местного самоуправления, если в населенном пункте нет нотариуса (ст. 1251 ГК Украины), или другими должностными лицами, отметила Светлана Круторогова. Такие завещания удостоверяются при свидетелях и приравниваются к завещаниям, удостоверенным нотариусами.
Так, статья 1252 ГК РФ предусматривает случаи, при наличии которых завещание может быть удостоверено другими должностными лицами :
1. Если это завещание лица, находящегося на лечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, а также лица, проживающего в доме престарелых и лиц с инвалидностью, оно может быть удостоверено главврачом или дежурным врачом больницы, госпиталя, другого стационарного медучреждения, а также начальником госпиталя, директором или главврачом дома для пожилых людей и лиц с инвалидностью.
2. Завещание лица, находящегося во время плавания на морском, речном судне, ходящем под флагом Украины, может быть удостоверено капитаном этого судна.
3. Завещание лица, находящегося в поисковой или иной экспедиции, может быть удостоверено начальником этой экспедиции.
4. Завещание военнослужащего может быть удостоверено командиром части, соединения, учреждения или заведения.
5. Завещание лица, держащегося в учреждении исполнения наказаний, может быть удостоверено начальником такого учреждения.
6. Завещание лица, содержащегося в следственном изоляторе, может быть удостоверено начальником следственного изолятора.
Завещание и особенности военного положения
В условиях военного положения 28 февраля 2022 года правительство Украины приняло постановление №164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения».
Согласно постановлению, завещания военнослужащих ВСУ, правоохранителей, органов гражданской защиты, которые привлекаются к обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, могут удостоверяться командиром этих формирований или другим уполномоченным командиром лицом с последующей отправкой завещаний через Генштаб ВСУ, Минобороны, или его территориального органа для обеспечения их регистрации нотариусами в Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре, проводимом в четко определенные сроки для каждого из перечисленных органов.
"Стоит внимание тот факт, что Постановлением № 164, в частности, установлено: в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариусы отказывают гражданам РФ в совершении нотариальных действий. Исключением являются случаи удостоверения завещания военнопленного и удостоверение подлинности подписи на заявлении о выходе из гражданства РФ", - подчеркнула Светлана Круторогова.
Также постановление позволяет удостоверять завещания без использования специальных бланков нотариальных документов. Завещания, удостоверенные без использования бланков, подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей и Наследственном реестре.
Как составить завещание за границей
Завещание – это личное распоряжение, поэтому запрещается удостоверять его через других представителей.
Составить завещание гражданам Украины, которые находятся за границей на постоянно или в статусе беженцев, могут помочь в украинском консульстве.
Человек составляет завещание, обращается в консульство, там его удостоверяют, и документ будет работать наравне с нотариально удостоверенным. Или лицо может обратиться к иностранному нотариусу, чтобы удостоверить завещание. Только тогда он будет иметь юридическую силу в Украине.
Можно ли обжаловать завещание
При определенных обстоятельствах завещание может быть признано недействительным. Если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле, суд признает недействительным документ по иску заинтересованной стороны.
"Завещание, составленное лицом, не имеющим на это права (ограниченно дееспособный или недееспособный завещатель), или же завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы (письменная форма) и удостоверение (нотариальное или другим уполномоченным на удостоверение лицом), является ничтожным. Недействительность отдельного распоряжения, содержащаяся в завещании, не чревата недействительностью другой его части" - объяснил Лев Пирогов.
Согласно ст. 1257 Гражданского кодекса, обжаловать завещание как ничтожное можно, используя следующие способы защиты:
1) если завещание не содержит содержания требований, указанных в Порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, противоречит законодательству и моральным устоям общества. Если завещание не было удостоверено нотариусом или другим уполномоченным на это лицом (врачом, командиром воинской части и т.п.).
2) если завещание было составлено, например, под насильственным давлением, а также лицом, которое является психически больным (ограниченно дееспособным или недееспособным).
Сколько стоит составить завещание
За удостоверение завещания государственные нотариусы взимают государственную пошлину в размерах, установленных действующим законодательством (259 грн.). Также нотариусы - частные и государственные - за совершение таких нотариальных действий производят плату, размер которой определяется по договоренности между нотариусом и физическим или юридическим лицом. Обычно стоимость услуг нотариуса стоит 2-6 тысяч гривен.
Оформление наследства при исполнении завещания стоит дороже – минимальная стоимость 6-8 тыс. гривен.
"У нас был клиент с наследованием небольшой однокомнатной квартиры, все документы были в порядке, сделали техпаспорт дополнительно на эту квартиру, получили справку из БТИ – это стоило ориентировочно 2,5 тыс гривен. Услуги нотариуса – 4,5 тыс. гривен. Все вместе вышло около 7 тысяч гривен - это минимальный бюджет. Другая ситуация, когда наследовали несколько земельных участков, жилой дом с участком, несколько автомобилей и несколько квартир. Тут нужно было сделать много документов, нотариус выдает по каждому объекту отдельное свидетельство о праве на наследство. Услуги нотариуса обошлись около 1 тысячи долларов", - рассказал Максимов.
В среднем сроки оформления наследства – 2-2,5 месяца после 6-месячного срока, если имущество не имеет проблем с документами.