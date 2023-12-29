Налог на недвижимость: как платим в 2024 году

Сколько придется платить за лишние метры в 2024 году: как рассчитать налог на недвижимость.

Владельцы квартир и загородной недвижимости в 2024 году будут платить налог на недвижимость по старому показателю минимальной зарплаты.

Плата за "лишние" квадратные метры рассчитывается по формуле, учитывающей минимальную зарплату, как это предусмотрено в Налоговом кодексе Украины (ст. 266). С 1 января 2024 года минимальная зарплата хоть и увеличивается, по новым показателям владельцы будут платить уже в 2025 году.

Кто обязан платить налог на недвижимость

Налог за недвижимость касается украинцев, владеющих:

квартирой более 60 квадратных метров;

домом площадью более 120 квадратных метров;

домом и квартирой с общей площадью 180 "квадратов".

Облагаются налогом только квадратные метры, превышающие установленные нормы. К примеру, если владелец имеет дом площадью 125 квадратных метров, то налог начисляют лишь на 5 "лишних" квадратных метров.

Как рассчитать налог на имущество

Размер налога определяется процентом от минимальной зарплаты в отчетном году, не превышая 1,5% за квадратный метр.

Для удобства владельцев недвижимости разработан специальный калькулятор, позволяющий точно определить размер налога на конкретное жилье. Информацию можно найти в личном кабинете на налоговом сайте.

Несмотря на то, что размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года составит 7 100 гривен, платежи будут рассчитываться еще по предыдущей минималке 6700 грн, где каждый "лишний" квадрат стоил 100,5 грн налога, отметил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Александр Курявый.

"Берем к примеру квартиру общей площадью 80 кв. метров. Площадь превышает установленные 60 кв. метров, на которые производится льгота при уплате налога. Рассчитываем квадраты, за которые нужно будет уплатить налог. (80 кв. м. – 60 кв. м. = 20 кв. м.). Определяем сумму денег, которые мы заплатим за 1 кв. метр квартиры. Ставка налога – 1,5% от минимальной зарплаты, которая составляет 6700 – 100,5 грн. Рассчитываем цену за 20 кв. м. 20*100,5 грн = 2010 грн. Именно такая сумма налога на недвижимость за 2023 год будет уплачиваться в 2024 году», – пояснил он .

Со следующего года предельный размер ставок налога на недвижимое имущество вырастет исходя из новой минималки - он не должен превышать 106,5 грн за 1 кв. метр налогооблагаемой базы.

Как отметила в комментарии Delo.ua младший юрист АО «Мисечко и Партнеры» Ярина Паш, в случае, если недвижимость находится в общей долевой или совместной собственности нескольких человек, налог уплачивается с учетом особенностей:

1) если недвижимость находится в общей долевой собственности нескольких лиц, налогоплательщиком является каждый из совладельцев за причитающуюся ему долю;

2) если имущество в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделенное в натуре, налогоплательщиком является один из лиц-собственников, определенный по соглашению сторон;

3) если недвижимость находится в общей совместной собственности нескольких лиц и поделена между ними в натуре, плательщиком является каждое из этих лиц за причитающуюся ему долю.

“Ставка налога на недвижимое имущество, согласно пп. 266.5.1. 266.5 ст. 266 Налогового кодекса, устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета в зависимости от месторасположения и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года, за 1 кв. метр налогооблагаемой базы”, - отметила Паш.

Льготы на налогообложение недвижимости

Владельцы квартиры до 60 кв. метров или жилого дома до 120 кв. метров, также разных типов объектов жилья, в том числе их долей до 180 кв. метров, имеют льготы по налогу.

Кроме того, в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины от уплаты налога освобождаются лица, недвижимость которых расположена на территории активных боевых действий, в оккупированных или временно оккупированных агрессором зонах.

Также налог не будут платить лица, жилье которых непригодно для проживания из-за боевых действий, терактов, диверсий со стороны агрессора.

Штраф за неуплату налога на недвижимое имущество

Квитанции на уплату налога на недвижимость ежегодно поступают до 1 июля ежегодно. Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, собственник обязан уплатить его в течение двух месяцев.

“В случае несвоевременной уплаты налога на недвижимость предусмотрены штрафы: 10% от суммы задолженности – за просрочку до 30 дней, 20% от суммы задолженности – за просрочку более 30 дней. Пеня в размере 0,05% от общей суммы долга за каждый просроченный день устанавливается за просрочку более 60 дней”, - пояснил Куревой.

Размер штрафа зависит от того, насколько задержан платеж. При задержке до 30 календарных дней включительно штраф будет составлять до 5% суммы начисленного налога, задержка свыше 30 календарных дней – 10%.