Податок на нерухомість: як платимо у 2024 році

Скільки доведеться платити за “зайві” метри у 2024 році: як розрахувати податок на нерухомість.

Власники квартир та заміської нерухомості у 2024 році платитимуть податок за нерухомість за старим показником мінімальної зарплатні.

Плата за "зайві" квадратні метри розраховується за формулою, що враховує мінімальну зарплату, передбачено в Податковому кодексі України (ст. 266). З 1 січня 2024-го мінімальна зарплата хоч і збільшується, за новими показниками власники сплачуватимуть вже 2025 року.

Хто зобов'язаний сплачувати податок на нерухомість

Податок за нерухомість стосується українців, які володіють:

квартирою понад 60 квадратних метрів;

будинком площею понад 120 квадратних метрів;

будинком та квартирою з загальною площею 180 "квадратів".

Оподатковуються лише квадратні метри, які перевищують встановлені норми. Наприклад, якщо власник має будинок площею 125 квадратних метрів, то податок нараховують лише на 5 "надмірних" квадратних метрів.

Як розрахувати податок на майно

Розмір податку визначається відсотком від мінімальної зарплати у звітному році, не перевищуючи 1,5% за квадратний метр.

Для зручності власників нерухомості розроблено спеціальний калькулятор, який дозволяє точно визначити розмір податку на конкретне житло. Інформацію можна знайти в особистому кабінеті на сайті податкової.

Попри те, що розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року становитиме 7 100 гривень, платежі розраховуватимуться ще за попередньою мінімалкою 6700 грн, де кожен “зайвий” квадрат коштував 100,5 грн податку, наголосив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий.

“Беремо до прикладу квартиру загальною площею 80 кв. метрів. Площа квартири перевищує встановлені 60 кв. метрів, на які робиться пільга при сплаті податку. Розраховуємо квадрати, за які нам необхідно буде сплатити податок. (80 кв. м. - 60 кв. м. = 20 кв. м). Визначаємо суму грошей, які сплатимо за 1 кв. метр квартири. Ставка податку - 1,5% від мінімальної зарплати, яка становить 6700 - 100,5 грн. Розраховуємо ціну за 20 кв. м 20*100,5 грн= 2010 грн. Саме така сума податку на нерухомість за 2023 рік буде сплачуватися у 2024 році”, - пояснив він.

З наступного року граничний розмір ставок податку на нерухоме майно зросте, виходячи з нової мінімалки - він не повинен перевищувати 106,5 грн за 1 кв. метр бази оподаткування.

Як зазначила у коментарі Delo.ua молодший юрист АО «Місечко та Партнери» Ярина Паш, у разі перебування нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, податок сплачується з урахуванням особливостей:

1) якщо нерухомість перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожен із співвласників за належну йому частку;

2) якщо майно у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з осіб-власників, визначена за згодою сторін;

3) якщо нерухомість перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником є кожна з цих осіб за належну їй частку.

“Ставка податку на нерухоме майно, згідно з пп. 266.5.1. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв. метр бази оподаткування”, - зазначила Ярина Паш.

Пільги на оподаткування нерухомості

Власники квартири до 60 кв. метрів чи житлового будинку до 120 кв. метрів, також різних типів об’єктів житла, в тому числі їх часток до 180 кв. метрів, мають пільги на податок.

Окрім того у зв’язку із збройною агресією рф проти України від сплати податку звільняються особи, нерухомість яких розташована на території активних бойових дій, в окупованих або тимчасово окупованих агресором зонах.

Також податок не платитимуть особи, житло яких є непридатним для проживання через бойові дії, теракти, диверсії з боку агресора.

Штраф за несплату податку на нерухоме майно

Квитанції на сплату податку на нерухомість щороку надходять до 1 липня кожного року. Отримавши повідомлення про нарахування податку на нерухомість, власник зобов'язаний сплатити його протягом двох місяців.

“У разі несвоєчасної сплати податку на нерухомість передбачені штрафи: 10% від суми заборгованості – за прострочення до 30 днів, 20% від суми заборгованості – за прострочення понад 30 днів. Пеня розміром 0,05% від загальної суми боргу за кожен прострочений день встановлюється за прострочення понад 60 днів”, - пояснив Курявий.

Розмір штрафу залежить від того, наскільки затримали платіж. При затримці до 30 календарних днів включно штраф становитиме до 5% від суми нарахованого податку, затримка понад 30 календарних днів – 10%.