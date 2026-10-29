Лагард достроково залишає посаду голови Європейського центрального банку: хто її замінить

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард оголосила, що залишить посаду 7 лютого 2027 року, хоча термін її повноважень мав закінчитися лише в жовтні наступного року.

Як пише Dilo, про це йдеться в заявах ЄЦБ та самої Лагард.

Зазначається, що заступника Лагард призначить Європейська Рада в установлений строк і після процесу висування кандидатур.

«Це було джерелом великої гордості — служити цій установі. Я дякую всім тим, хто підтримував мене в цій подорожі протягом минулих семи років», — написала Лагард.

Хто може очолити ЄЦБ

Bloomberg пише, що відставка Лагард відбувається в важкий для ЄЦБ момент, коли банк бореться з підвищеною інфляцією, спричиненою війною в Ірані, на тлі загострення геополітичної напруженості, нестабільності на ринку облігацій і значних витрат європейських країн на оборону та інфраструктуру.

Агенство повідомляє, що за посаду нового очільника ЄЦБ боротимуться колишній керівник Банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос, який нині очолює Банк міжнародних розрахунків, і колишній голова центрального банку Нідерландів Клаас Кнот. На думку експертів, яких опитав Bloomberg, фаворитом є де Кос.

Окрім основних претендентів, можуть з’явитися й несподівані кандидати: Bloomberg вказує, що теперішня очільниця свого часу з’явилася серед претендентів лише останньої миті.

Крістін Лагард затвердили на посаду голови Європейського центробанку влітку 2019 року.

Призначення Лагард на посаду президента ЄЦБ відбулося після угоди президента Франції Емануеля Макрона та тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель: Лагард очолила ЄЦБ, а Урсула фон дер Ляєн стала президентом Європейської комісії. Попри заяви про п’ятирічний термін на посаді, Лагард погодилася на восьмирічне призначення за домовленістю з Макроном.

Час Лагард на чолі ЄЦБ був відзначений низкою криз: пандемією Covid-19, повномасштабним вторгненням Росії в Україну та торговельним конфліктом зі США.

Раніше ЗМІ писали, що Лагард може піти з посади до завершення свого восьмирічного терміну в жовтні 2027 року, щоб дати можливість французькому та німецькому керівництву обрати нового голову банку перед президентськими виборами у Франції у квітні наступного року.

Минулого року у ЗМІ з’являлася інформація, що Лагард обговорювала можливий достроковий вихід, щоб взяти участь у керівництві Всесвітнього економічного форуму. Проте офіційно вона не ухвалила рішення та залишається на посаді, наголошуючи на завершенні терміну повноважень у 2027 році.