Крістін Лагард може достроково залишити посаду президентки ЄЦБ – ЗМІ

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард може піти з посади до завершення свого восьмирічного терміну в жовтні 2027 року, щоб дати можливість французькому та німецькому керівництву обрати нового голову банку перед президентськими виборами у Франції у квітні наступного року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

За повідомленням джерел, близьких до Лагард, вона розглядає можливість дострокового завершення свого терміну на посаді президента ЄЦБ, який вона обіймає з листопада 2019 року після переходу з Міжнародного валютного фонду.

Мотивом, за словами джерела, є бажання дозволити президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу обрати нового керівника однієї з ключових фінансових інституцій ЄС.

Водночас у ЄЦБ зазначили, що Лагард повністю зосереджена на своїй місії та не приймала жодного рішення щодо завершення свого терміну повноважень.

За оцінками європейських економістів, основними кандидатами на посаду наступного президента ЄЦБ можуть стати колишній голова центрального банку Іспанії Пабло Ернандес де Коса та нідерландський колега Клаас Кнот. Своє бажання очолити ЄЦБ висловила також член виконавчої ради Ізабель Шнабель. Крім того, за даними джерел, президент Бундесбанку Йоахім Нагель розглядає цю посаду як потенційну.

Видання Financial Times зазначає, що Макрон прагне мати вплив на вибір наступника Лагард перед президентськими виборами 2027 року, коли він не може балотуватися на третій термін. Вибори мають ключове значення для другої за величиною економіки єврозони, а серед конкурентів лідирує ультраправий кандидат Марін Ле Пен.

Час Лагард на чолі ЄЦБ був відзначений низкою криз: пандемією Covid-19, повномасштабним вторгненням Росії в Україну та торговельним конфліктом зі США. За її термінів інфляція в єврозоні досягла майже 11% наприкінці 2022 року через стрибок цін на енергоносії та проблеми глобальних ланцюгів поставок.

ЄЦБ підвищив облікові ставки з мінус 0,5% до 4% за рік, а з середини 2024 року знизив до 2% після повернення інфляції до цільового показника 2%.

Призначення Лагард на посаду президента ЄЦБ у 2019 році відбулося після угоди Макрона та тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель: Лагард очолила ЄЦБ, а Урсула фон дер Ляєн стала президентом Європейської комісії. Попри заяви про п’ятирічний термін на посаді, Лагард погодилася на восьмирічне призначення за домовленістю з Макроном.

Минулого року у ЗМІ з’являлася інформація, що Лагард обговорювала можливий достроковий вихід, щоб взяти участь у керівництві Всесвітнього економічного форуму. Проте офіційно вона не ухвалила рішення та залишається на посаді, наголошуючи на завершенні терміну повноважень у 2027 році.

Нагадаємо, Крістін Лагард затвердили на посаду голови Європейського центробанку влітку 2019 року.