Кристин Лагард может досрочно покинуть пост президента ЕЦБ – СМИ

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард может уйти с должности до завершения своего восьмилетнего срока в октябре 2027 года, чтобы дать возможность французскому и немецкому руководству избрать нового главу банка перед президентскими выборами во Франции в апреле следующего года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

По сообщению источников, близких к Лагарду, она рассматривает возможность досрочного истечения своего срока на посту президента ЕЦБ, который она занимает с ноября 2019 года после перехода из Международного валютного фонда.

Мотивом, по словам источника, является желание разрешить президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу избрать нового руководителя одного из ключевых финансовых институтов ЕС.

В то же время, в ЕЦБ отметили, что Лагард полностью сосредоточена на своей миссии и не принимала никакого решения о завершении своего срока полномочий.

По оценкам европейских экономистов, основными кандидатами на пост следующего президента ЕЦБ могут стать бывший глава центрального банка Испании Пабло Эрнандес де Коса и нидерландский коллега Клаас Кнот. Свое желание возглавить ЕЦБ выразила также член исполнительного совета Изабель Шнабель. Кроме того, по данным источников, президент Бундесбанка Йоахим Нагель рассматривает этот пост как потенциальный.

Издание Financial Times отмечает, что Макрон стремится оказать влияние на выбор преемника Лагарда перед президентскими выборами 2027 года, когда он не может баллотироваться на третий срок. Выборы имеют ключевое значение для второй по величине экономики еврозоны, а среди конкурентов лидирует ультраправый кандидат Марин Ле Пен.

Время Лагарда во главе ЕЦБ было отмечено рядом кризисов: пандемией Covid-19, полномасштабным вторжением России в Украину и торговым конфликтом с США. По ее срокам инфляция в еврозоне достигла почти 11% в конце 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и проблем глобальных цепей поставок.

ЕЦБ повысил учетные ставки с минус 0,5% до 4% в год, а с середины 2024 года снизил до 2% по возвращении инфляции до целевого показателя 2%.

Назначение Лагард на пост президента ЕЦБ в 2019 году состоялось после соглашения Макрона и тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель: Лагард возглавила ЕЦБ, а Урсула фон дер Ляен стала президентом Европейской комиссии. Несмотря на заявления о пятилетнем сроке, Лагард согласилась на восьмилетнее назначение по договоренности с Макроном.

В прошлом году в СМИ появлялась информация о том, что Лагард обсуждала возможный досрочный выход, чтобы принять участие в руководстве Всемирного экономического форума. Однако официально она не приняла решения и остается в должности, отмечая завершение срока полномочий в 2027 году.

Напомним, Кристин Лагард был утвержден на должность главы Европейского центробанка летом 2019 года.