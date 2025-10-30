Запланована подія 2

Пилотный проект внедрения цифрового евро может начаться уже в 2027 году: что известно

здание ЕЦБ, евро
Пилотная фаза цифрового евро может начаться через два года. / Википедия

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать пилотный этап внедрения цифрового евро в 2027 году. Совет руководителей банка официально решил перейти к следующему этапу после успешного завершения подготовительной фазы, начатой в ноябре 2023 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕЦП

Как отметили в Европейском центробанке, внедрение цифрового евро состоится с условия, что национальные правительства и Европейский парламент примут необходимую правовую базу (Регламент о внедрении цифрового евро) в течение 2026 года, а "пилотный проект и первые транзакции могут состояться в середине 2027 года".

Полная готовность финансовой евросистемы к потенциальному первому выпуску цифрового евро ожидается в течение 2029 года.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила, что проект направлен на то, чтобы сделать евро, как общие деньги, пригодными для будущего, дополняя наличные деньги. Цифровое евро преследует цель:

  • сохранить конфиденциальность и свободу выбора для европейцев;
  • защитить валютный суверенитет и экономическую безопасность Европы;
  • способствовать инновациям и повысить конкурентоспособность европейских платежей.

"Это не просто технический проект, а коллективные усилия, направленные на обеспечение будущего европейской валютной системы. Цифровое евро обеспечит, чтобы люди пользовались преимуществами наличных денег и в цифровую эпоху", - сказал член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

В рамках текущей подготовки ЕЦБ сфокусируется на технической готовности, взаимодействии с рынком (тестирование и разработка правил) и поддержании законодательного процесса.

Общие затраты на разработку цифрового евро к первому выпуску оцениваются примерно в 1,3 млрд. евро. Ожидается, что эти расходы, которые будет нести финансовая евросистема (подобно затратам на производство банкнот), будут компенсированы полученным сеньоражем (доходом, получаемым от эмиссии денег).

Напомним, в сентябре министры финансов Европейского Союза в Копенгагене пытались согласовать общую позицию по внедрению цифрового евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук