Пілотний проєкт впровадження цифрового євро може розпочатися вже у 2027 році: що відомо

Європейський центральний банк (ЄЦБ) може розпочати пілотний етап впровадження цифрового євро у 2027 році. Рада керівників банку офіційно вирішила перейти до наступного етапу після успішного завершення підготовчої фази, розпочатої у листопаді 2023 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄЦП

Як зазначили в Європейському центробанку, впровадження цифрового євро відбудеться за умови, що національні уряди та Європейський парламент ухвалять необхідну правову базу (Регламент про запровадження цифрового євро) протягом 2026 року, а "пілотний проєкт та перші транзакції можуть відбутися в середині 2027 року".

Повна готовність фінансової євросистеми до потенційного першого випуску цифрового євро очікується протягом 2029 року.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард зазначила, що проєкт спрямований на те, щоб зробити євро, як спільні гроші, придатними для майбутнього, доповнюючи готівку. Цифрове євро має на меті:

зберегти конфіденційність та свободу вибору для європейців;

захистити валютний суверенітет та економічну безпеку Європи;

сприяти інноваціям та підвищити конкурентоспроможність європейських платежів.

"Це не просто технічний проєкт, а колективні зусилля, спрямовані на забезпечення майбутнього європейської валютної системи. Цифрове євро забезпечить, щоб люди користувалися перевагами готівки також і в цифрову епоху", – сказав член Виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чіполлоне

У межах поточної підготовки ЄЦБ сфокусується на технічній готовності, взаємодії з ринком (тестування та розробка правил) та підтримці законодавчого процесу.

Загальні витрати на розробку цифрового євро до першого випуску оцінюються приблизно в 1,3 млрд євро. Очікується, що ці витрати, які нестиме фінансова євросистема (подібно до витрат на виробництво банкнот), будуть компенсовані отриманим сеньйоражем (доходом, що отримується від емісії грошей).

Нагадаємо, у вересні міністри фінансів Європейського Союзу у Копенгагені намагалися узгодити спільну позицію щодо запровадження цифрового євро.