Міністри ЄС прагнуть створити цифрове євро, незалежне від Visa та Mastercard

Міністри фінансів Європейського Союзу у п’ятницю на зустрічі в Копенгагені прагнутимуть узгодити спільну позицію щодо запровадження цифрового євро. Йдеться про створення власної системи платежів, яка стане альтернативою нинішнім американським гігантам Visa та Mastercard.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ідея цифрової валюти для єврозони обговорюється вже понад шість років, однак цього року дискусії активізувалися. ЄС намагається зменшити залежність від зовнішніх гравців у ключових сферах — енергетиці, фінансах та обороні.

Міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо наголосив, що Європі потрібно швидко просуватися вперед у цій сфері. За його словами, цифрове євро є одним із ключових напрямів, де необхідно досягати прогресу.

Попри політичну підтримку, Європейський парламент досі не ухвалив необхідного законодавства, вважаючи, що деякі деталі потребують доопрацювання. Європейський центральний банк сподівається, що нормативна база може бути прийнята вже у першій половині наступного року.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс наголосив на стратегічному значенні цифрової валюти, яка дозволить не покладатися на іноземні платіжні схеми. За його словами, йдеться про створення загальноєвропейської системи, що забезпечить незалежність онлайн-платежів.

ЄЦБ представив концепцію цифрового євро як електронного гаманця, гарантованого центральним банком, який функціонуватиме поза системами Visa, Mastercard і PayPal.

Деякі європейські країни мають власні національні цифрові платіжні рішення, проте вони не діють у всьому ЄС. Хоча Єврокомісія ще у червні 2023 року подала законопроєкт про цифрове євро, його просування залишається повільним.

Критики побоюються, що поява цифрової валюти може вплинути на прибутки банків та створити загрози фінансовій стабільності, включно з ризиком "цифрових панік" серед вкладників.

Навіть після ухвалення законодавства ЄЦБ знадобиться ще 2,5–3 роки для практичного запуску проєкту. Домбровскіс уточнив, що центральний банк створить базову інфраструктуру, а приватний сектор забезпечить практичні рішення для користувачів.

Додамо, Європейський центральний банк ще в 2023 році запропонував дизайн для цифрової версії євро, реагуючи на швидкий розвиток високих технологій, які можуть вплинути на спосіб використання паперових грошей протягом наступних десятиліть.