Visa вперше обійшла Mastercard за кількістю карток в Україні

У першому кварталі 2025 року оператор платіжної системи Visa вперше за тривалий час випередив Mastercard за загальною кількістю платіжних карток в обігу в Україні. Станом на 1 квітня в обігу перебувало 69,22 млн карток Visa, що на 5,62 млн (8,8%) більше, ніж на початку року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас кількість карток Mastercard зменшилася на 0,2 млн (0,3%) – до 67,75 млн.

Частка Visa на ринку сягнула 50,4%, тоді як Mastercard опустилась до 49,3%. На початку року частки становили відповідно 48,2% і 51,5%, а ще роком раніше – 45,3% на користь Visa проти 54,3% у Mastercard.

Однак за кількістю активних карток (тобто тих, якими користувалися хоча б раз протягом місяця) Mastercard поки що зберігає незначну перевагу: 29,94 млн проти 29,32 млн у Visa. Проте розрив між ними суттєво скоротився — ще на початку 2024 року Mastercard мала 29,85 млн активних карток, а Visa — лише 22,65 млн.

На ринку безготівкових операцій Visa уже вийшла вперед: ще наприкінці 2024 року компанія обійшла Mastercard за кількістю і обсягом транзакцій. У березні цього року Visa провела 409 млн операцій на суму 198,0 млрд грн, тоді як Mastercard — 346 млн на 183,9 млрд грн. Водночас у сфері зняття готівки Mastercard залишається лідером: 21 млн операцій на 114,1 млрд грн проти 17 млн на 90,9 млрд грн у Visa.

Суттєву роль у перерозподілі часток ринку зіграв перехід клієнтів monobank з Mastercard на Visa наприкінці 2024 року. Універсал Банк, який обслуговує monobank, зафіксував у першому кварталі 2025 року зменшення кількості активних карток на 0,6% – до 9,72 млн, проте загальна кількість карток в обігу зросла на 4,1% – до 24,18 млн.

Загалом кількість діючих платіжних карток в Україні у січні-березні зросла на 4,1% (5,42 млн) – до 137,4 млн, з них активних – на 1,2% (0,71 млн) – до 59,4 млн. Лідером ринку залишається державний ПриватБанк, який збільшив кількість карток до 58,17 млн, зокрема активних – до 31,97 млн. На третьому місці — Ощадбанк, який за перший квартал додав 1,49 млн карток (до 19,22 млн) та наростив кількість активних до 8 млн.

Додамо, Visa запустила в Україні технології Tap to Add Card, яка дозволяє легко додавати картки до цифрових гаманців, просто торкнувшись ними свого мобільного пристрою.