Visa запускає Tap to Add Card в Україні: які переваги технології

Visa оголосила про запуск в Україні технології Tap to Add Card, яка дозволяє легко додавати картки до цифрових гаманців, просто торкнувшись ними свого мобільного пристрою.

Про це повідомила пресслужба Visa.

Про технологію

Зазначається, що технологія Tap to Add Card є відповіддю на зростання потреби в безпечних та оптимізованих цифрових платіжних рішеннях.

Tap to Add Card усуває необхідність у громіздкому процесі ручного введення номеру картки, що спричиняє помилки та створює вразливості, якими користуються шахраї, прагнучи отримати доступ до конфіденційних даних рахунку. Натомість дозволяє держателям карток додавати безконтактні картки Visa до цифрових гаманців, просто торкнувшись ними свого мобільного пристрою.

Після доторку генерується унікальний одноразовий код, підтверджений сервісом Visa Chip Authenticate, і дані картки безпечно передаються до гаманця, пропонуючи значно швидшу та безпечнішу альтернативу традиційним методам.

Які переваги?

Повідомляється, що функція Tap to Add Card швидко набула популярності в усьому світі після того, як Visa представила її у вересні минулого року серед інших послуг, спрямованих на покращення досвіду цифрових платежів.

Відтоді її впровадили ПриватБанк, Універсал Банк та Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Технологія вже продемонструвала здатність оптимізувати та захистити передачу даних картки до цифрових гаманців: в Україні згенеровано понад 49 000 токенів Tap to Add Card.

Як зауважують у Visa, Tap to Add Card допоможе емітентам зменшити ризики шахрайства з наданням токенів та пов’язані з цим витрати, спростити процес додавання карток до гаманця, що призведе до зменшення кількості запитів у службу підтримки клієнтів, а також покращити показники схвалення транзакцій.

Серед переваг Tap to Add Card для цифрових гаманців:

відповідність стандартам безпеки Visa;

можливість запропонувати клієнтам новий досвід;

технологія підтримується цифровими гаманцями в усьому світі.

Нагадаємо, Європейський Союз запускає нову платіжну систему Wero, прагнучи зменшити свою залежність від американських платіжних гігантів Visa та Mastercard. Цю ініціативу підтримують 16 провідних банків і платіжних операторів, зокрема BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline.