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Visa запускает Tap to Add Card в Украине: каковы преимущества технологии

платежные карты
Фото: Freepik

Visa объявила о запуске в Украине технологии Tap to Add Card, которая позволяет легко добавлять карты в цифровые кошельки, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.

Об этом сообщила пресс-служба Visa.

О технологии

Отмечается, что технология Tap to Add Card является ответом на повышение потребности в безопасных и оптимизированных цифровых платежных решениях.

Tap to Add Card устраняет необходимость в громоздком процессе ручного ввода номера карты, что вызывает ошибки и создает уязвимости, которыми пользуются мошенники, стремясь получить доступ к конфиденциальным данным счета. Вместо этого позволяет держателям карт добавлять бесконтактные карты Visa к цифровым кошелькам, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.

После прикосновения генерируется уникальный одноразовый код, подтвержденный сервисом Visa Chip Authenticate, и данные карты безопасно передаются к кошельку, предлагая более быструю и более безопасную альтернативу традиционным методам.

Какие преимущества?

Сообщается, что функция Tap to Add Card быстро приобрела популярность во всем мире после того, как Visa представила ее в сентябре прошлого года среди других услуг, направленных на улучшение опыта цифровых платежей.

С этого времени ее внедрили ПриватБанк, Универсал Банк и Международный инвестиционный банк (МИБ). Технология уже продемонстрировала способность оптимизировать и защитить передачу данных карты цифровым кошелькам: в Украине сгенерировано более 49 000 токенов Tap to Add Card.

Как отмечают в Visa, Tap to Add Card поможет эмитентам уменьшить риски мошенничества с предоставлением токенов и связанные с этим расходы, упростить процесс добавления карточек к кошельку, что приведет к уменьшению количества запросов в службу поддержки клиентов, а также улучшит показатели одобрения транзакций.

Среди преимуществ Tap to Add Card для цифровых кошельков:

  • соответствие стандартам безопасности Visa;
  • возможность предложить клиентам новый опыт;
  • технология поддерживается цифровыми кошельками по всему миру.

Напомним, Европейский Союз запускает новую платежную систему Wero, стремясь снизить свою зависимость от американских платежных гигантов Visa и Mastercard. Эту инициативу поддерживают 16 ведущих банков и платежных операторов, включая BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline.

Автор:
Светлана Манько