Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

--0,10

EUR

43,32

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,90

EUR

43,90

43,72

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Visa назначила нового регионального менеджера в Украине: что известно о Татьяне Черной

Татьяна Черная
Татьяна Черная получила повышение в Visa. Фото: пресс-служба Visa

Компания Visa назначила Татьяну Черную вице-президентом и региональным менеджером в Украине. Она сменила на этом посту Светлану Чирву, которая работала региональным менеджером с 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Visa.

Указывается, что на новой должности Черная будет руководить операционной деятельностью и будет определять стратегию Visa в Украине, сосредоточится на расширении инновационных решений и цифровых платежей Visa, а также улучшении услуг, которые компания предоставляет партнерам, банкам, торговцам и держателям карт.

Она будет работать под руководством Кристины Дорош, старшим вице-президентом и региональным менеджером в 17 странах, включая Украину.

Что известно о новом региональном менеджере Visa в Украине

В Visa Татьяна Черная работает с 2019 года, имеет большой опыт работы в финансовой индустрии. В должности руководительницы по развитию бизнеса в Украине она отвечала за стратегическое планирование, координируя ключевые инициативы, направленные на укрепление позиций Visa на украинском рынке.

До этого Татьяна Черная семь лет работала в компании-конкурентке. Также она занимала руководящие должности в ПриватБанке, одном из крупнейших государственных финучреждений Украины и других коммерческих банках.

Информация о компании Visa

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей, способствующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями более чем в 200 странах и территориях ежегодно.

Напомним, ПриватБанк подключил к мобильному эквайрингу "Терминал" программу лояльности "Привет". Приложение "Терминал" для Android и iOS на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Автор:
Татьяна Бессараб