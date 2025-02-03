Visa призначила нову регіональну менеджерку в Україні: що відомо про Тетяну Чорну

Компанія Visa призначила Тетяну Чорну віцепрезиденткою та регіональною менеджеркою в Україні. Вона змінила на цій посаді Світлану Чирву, яка працювала регіональною менеджеркою з 2019 року.

Про це повідомила пресслужба Visa.

Вказується, що на новій посаді Чорна керуватиме операційною діяльністю та визначатиме стратегію Visa в Україні, зосередиться на розширенні інноваційних рішень і цифрових платежів Visa, а також на покращенні послуг, які компанія надає партнерам, банкам, торговцям і держателям карток.

Вона працюватиме під керівництвом Крістіни Дорош, старшої віцепрезидентки та регіональної менеджерки в 17 країнах, включаючи Україну.

Що відомо про нову регіональну менеджерку Visa в Україні

У Visa Тетяна Чорна працює з 2019 року, має великий досвід роботи у фінансовій індустрії. На посаді керівниці з розвитку бізнесу в Україні вона відповідала за стратегічне планування, координуючи ключові ініціативи, спрямовані на зміцнення позицій Visa на українського ринку.

До цього Тетяна Чорна сім років працювала в компанії-конкурентці. Також вона обіймала керівні посади в ПриватБанку, одній з найбільших державних фінустанов України, та інших комерційних банках.

Інформація про компанію Visa

Visa – світовий лідер індустрії електронних платежів, що сприяє транзакціям між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у більш ніж 200 країнах та територіях щороку.

Нагадаємо, ПриватБанк підключив до мобільного еквайрингу "Термінал" програму лояльності "Привіт". Застосунок "Термінал" для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.