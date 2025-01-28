ПриватБанк підключив програму лояльності до мобільного еквайрингу

ПриватБанк розширює можливості для підприємців, які приймають оплату за товари та послуги безготівково через смартфони та застосунок “Термінал ”, інтегрувавши до застосунку програму лояльності "Привіт".

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що відтепер покупці зможуть отримувати персоналізовані знижки під час оплати не лише через звичайні POS-термінали чи онлайн, а й через мобільний застосунок "Термінал".

Як наголошують у фінустанові, інтеграція програми лояльності “Привіт” у застосунку “Термінал” відкриває нові можливості для залучення клієнтів та забезпечує кращий клієнтський досвід”.

Повідомляється, що програму лояльності "Привіт" підприємці можуть підключити власноруч в "Приват24 для бізнесу". Щоб налаштувати акційну пропозицію, треба увійти до "Приват24 для бізнесу", вибрати розділ "Маркетинг" та додати програму лояльності "Привіт".

Зауважимо, на сьогодні активними користувачами “Терміналу” є понад 28 тисяч підприємців, а українці оплачують товарів та послуг через смартфони та застосунок “Термінал” ПриватБанку на 1 млрд грн на місяць.

Про застосунок "Термінал"

Наприкінці жовтня 2023 року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

Застосунок "Термінал" для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової. Як це робити зі смартфону – продемонстровано на відео.

Приватбанк запустив програму знижок і кешбеку "Привіт"

Приватбанк запустив нову програму персональних знижок та кешбеків для клієнтів. Спеціальні пропозиції для кожного користувача підбиратиме штучний інтелект, ґрунтуючись на персональних характеристиках кожного користувача.

Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі "Привіт" та відразу ж отримувати кешбеки та робити покупки зі знижками. Кількість активованих пропозицій не обмежена.

Програма лояльності “Привіт” - перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дозволяє клієнтам банку користуватися “найтвоїшими” пропозиціями від провідних брендів. Індивідуальні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів можна завжди знайти в меню “Привіт” мобільного застосунку чи веб версії Приват24. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.