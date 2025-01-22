ПриватБанк закупив банкомати з обміном валюти за 839 млн грн: прийматимуть долари та євро

Державний ПриватБанк 16 січня підписав договір із ТОВ "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." про закупівлю ресайклінгових американських банкоматів на 838,64 млн грн.

Про це пише видання "Наші гроші", посилаючись на договір у системі "Прозорро".

Зазначається, що фінустанова замовили 1 140 ресайклінгових банкоматів виробництва компанії "NCR" (США) в Індії та Угорщині.

Це банкомат і термінал в одному пристрої, за допомогою якого можна зняти готівку та внести кошти на рахунок. Гарантійний строк таких банкоматів становить два роки.

Зокрема 800 штук NCR Selfserv 2062 хольного типу коштують по 16 644 євро, або 724 тис грн, а 340 штук NCR Selfserv 2064 крізьстінного типу – по 17 569 євро, або 764 тис грн. Фінустанова має сплатити аванс у 50% вартості партії.

Сучасні банкомати. Фото: "наші гроші"

Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно.

Передбачається, що товар поставлять до кінця листопада 2025 року.

Згідно даних "Прозорро", ПриватБанк купує банкомати вперше після націоналізації в 2016 році.

У 2023 році державний Укргазбанк замовив у ТОВ "АТМ сістемс" продукцію Hyosung (Корея): банкомати MX5600ST крізьстінного типу – по 513 тис грн, а ресайклінгові банкомати Hyosung MX8600S хольного типу – по 1,03 млн грн.

Київською "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." керує Юрій Ейсмонт. Засновником фірми є кіпрська компанія "Прінтек Холдінгз Лімітед". Кінцевим бенефіціаром через останню вказаний громадянин Греції Харилаос Константиноу, який зареєстрований у Болгарії.

Усього з 2016 року фірма отримала державних підрядів на суму 1,04 млрд грн, з яких нинішній є найбільшим. Зокрема у 2016 році вона продала Ощадбанку телевізори, а також відома як постачальник вживаних банкоматів для Укргазбанку.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк повідомив про нововведення: у спеціальних банкоматах можна буде обмінювати іноземну валюту в обсязі до 1 000 доларів або до 1 000 євро на гривню.