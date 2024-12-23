ПриватБанк запускає валютообмін у банкоматах: як скористатися

Державний ПриватБанк запускає унікальну послугу – валютообмін у АТМ-Recycler. Відтепер українці можуть обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що завдяки новій послузі, для клієнтів банку став доступним цілодобовий доступ до обміну валюти у зручний час.

Як повідомляють у фінустанові, українці можуть отримати готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку.

При цьому ПриватБанк забезпечує прозорі умови – при обміні використовується готівковий курс банку, а решта до 100 грн зараховується на картку клієнта або мобільний рахунок.

Наразі встановлені такі ліміти:

до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.

Банкомати Recycler ПриватБанку, що приймають готівку у вашому місті, можна переглянути за посиланням, вибравши “Банкомати” → “Прийом готівки пачкою”.

Нагадаємо, ПриватБанк зробив ще доступнішими для клієнтів послуги інвестування коштів у цінні папери. Відтепер купувати онлайн облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в веб-версії "Приват24" можна від 1 000 грн.